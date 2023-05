Beauvechain: hommage à René Ménada, résistant de la Seconde guerre mondiale, ce lundi 22 mai

Ce 22 mai aura lieu la clôture de l’année du centenaire de la naissance de René Ménada, résistant de la Seconde guerre mondiale originaire de la commune de Beauvechain et malheureusement décédé lors du conflit. À cette occasion, le Service Mémoire et Citoyenneté organise différentes activités. "Une animation avec les élèves de 5e et 6e primaires de l’École Fondamentale Autonome de la Communauté Française, dite la Chouette école de Hamme-Mille, sise rue René Ménada a eu lieu fin avril. L’occasion de faire savoir qui était René Ménada, les actions qu’il a réalisées durant la Seconde guerre mondiale, mais aussi plus largement d’informer les élèves sur le fait que des personnes sont encore à ce jour emprisonnées pour leurs idées et ainsi les sensibiliser à la liberté d’expression", explique Benjamin Goes, échevin de la Culture.