Car les membres du groupe DRC+ ont émis quelques réserves sur ce dossier présenté par l'échevine Véronique de Brouwer (Ensemble). "La demande d'octroi de subsides à Infrasports constitue la première étape officielle. C'est un projet issu du programme communal de développement rural, qui a germé suite à des discussions lors des réunions villageoises. Lors de l'enquête en 2020, 20% des jeunes estimaient que ce projet était très important, un élément rassembleur. Certains sont très motivés à l'idée de s'engager dans l'élaboration de ce skatepark."

Celui-ci a été confirmé par la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), composée de citoyens et d'élus. "Il a même été classé dans le lot 1, donc prioritaire. La CLDR avait choisi initialement un endroit près de la piste d'athlétisme."

Les premières discussions avec Infrasports sont apparemment positives. Un budget de 250 000 euros serait nécessaire, avec une intervention de la Région à hauteur de 70%. "Suite à des réunions informelles, les habitants ont demandé à éloigner l'infrastructure des logements, mais pas trop loin non plus pour garder un contrôle social. Ils ont demandé que ce soit une infrastructure en béton, pour limiter le bruit. Et qu'une charte soit élaborée entre les jeunes et les autorités. Enfin, un accompagnement sera aussi assuré."

Le site actuellement retenu se trouve au fond de l'avenue des Tourterelles. Le fonctionnaire délégué est apparemment favorable. "Il se trouverait après les terrains de pétanque et l'agoraspace. Un espace intergénérationnel, avec des bancs et jeux pour enfants, ainsi qu'une zone pour les chiens et leurs maîtres seront aussi installés."

Le skatepark serait fermé et des horaires d'utilisation seront mis en place. "On a organisé un atelier design pour que les jeunes s'investissent dans la construction, a ajouté Julie Dams, échevine de la jeunesse. Ils ont dessiné leur skatepark idéal et ont évoqué les choses à installer, comme des poubelles, des bancs ou des éléments plus techniques. Leurs croquis étaient super intéressants et serviront de base à l'auteur de projet."

Sauf que selon Jules Noël, l'emplacement retenu est une "aberration", vu la proximité avec les habitations : "Cela risque de faire baisser la valeur immobilière des logements. Je vous suggère de suivre l'affectation actuelle. Des maîtres y sociabilisent leur chien, dans un endroit clôturé, en toute sécurité. C'est parfait : ça conviendrait aux riverains et les quelques petits aménagements coûteraient moins cher."

Véronique de Brouwer a fait part de sa stupéfaction, car, selon elle, les riverains sont favorables : "Les représentants d'Abbeyfield estiment que c'est un bon projet. Les habitants du quartier voisin sont aussi contents."

Le bourgmestre Jordan Godfriaux a reproché à l'opposition de critiquer tous les projets présentés...et d'ensuite évoquer un immobilisme de la majorité : "Dans ce dossier, les maîtres et chiens seront intégrés, avec un espace réservé. Et si on constate des éléments négatifs importants lors de la procédure, on ne s'entêtera pas."

Avant de voter contre le point, Jules Noël a précisé sa pensée : "N'y a-t-il pas un intérêt à décentraliser les activités ? Il y a des jeunes dans les autres villages. Les citoyens en ont ras-le-bol de voir le nombre d'infrastructures de ce type se multiplier. Il y a une exaspération croissante."