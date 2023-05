Nivelles: une braderie importante pour l'associatif, depuis jeudi et jusqu'à samedi

D'après les chiffres fournis par l'échevin du commerce Benoit Giroul, pas moins de 90 commerçants participent à cette braderie organisée sur le thème des années 1900, plus une quarantaine d'ambulants tandis que la brocante installée dans la rue de Namur a réuni environ 50 exposants. On peut aussi ajouter les forains qui ont monté leurs manèges sur la Grand-Place.

Si la braderie aclote a été lancée en grande pompe jeudi matin, elle se poursuivra ce vendredi en mode mineur puisque la circulation sera rétablie, avant de reprendre de plus belle durant toute la journée de samedi. Au programme : une fanfare, un cortège d'artistes de rue, un flash mob sur la place Émile de Lalieux, de la zumba sur la place Lambert Schiffelers...

Ces animations sont mises su pied pour attirer un maximum de personnes dans les commerces, mais la braderie de Nivelles est aussi importante pour le secteur associatif. Une dizaine d'associations locales participent, et vendent de la nourriture ainsi que des boissons pour financer leurs activités de l'année.

C'est notamment le cas des groupes de gilles. Ainsi, sur la place de Lalieux, face à leur local, les Arlequins de Jean de Nivelles proposaient des assiettes mixtes, des bières dont la Corne du Bois des Pendus, ou encore des brochettes de bonbons pour les enfants.

"Depuis la naissance de notre société, nous sommes là chaque année, confirme la présidente, Éliane Schoeters. C'est une des activités que nous organisons durant l'année parce que pour financer la participation au carnaval, les cotisations des membres ne suffisent pas. Nous sommes une petite société: on est 25, et on aime mettre de la couleur dans le carnaval de Nivelles. On est un groupe de fantaisie, comme on dit. Les Arlequins de Binche nous ont autorisé à porter le même chapeau qu'eux."

Et l'année qui vient sera festive puisque les Arlequins de Jean de Nivelles vont fêter leur 20 ans. "On n'a pas prévu de sorties supplémentaires parce que cela représente un coût, mais on prolongera certainement celles qui sont prévues", sourit la présidente.