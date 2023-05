"Ode à la vie", la nouvelle exposition qui privilégie l’humour, à l'espace d’art Le Neuf à Marilles

Une petite trentaine de sculptures d’Éric Martin seront exposées – dont douze bustes.

"Chez Nadine Bourgne, poursuit Violeta, il y a autant de spontanéité que d’humour. Mais attention, ici, on est dans"les Réfractaires"ou dans"Affronter l’orage".

L’univers coloré de Nadine Bourgne, qui vit du côté de La Rochelle, en France, est composé de loups, de poussins, de volatiles sommairement esquissés ou encore d’un enfant un peu perdu dans le décor. Y aurait-il là derrière le vague souvenir du mouvement Kobra ? Le plus important est sans doute ailleurs, dans l’harmonie et la subtilité de couleurs si éclatantes qu’elles ne peuvent être que synonymes d’élans de vie. "Les créations de Caroline Pholien me rappellent La Renaissance, et plus spécifiquement le travail du peintre, potier et émailleur Bernard Palissy (1510-1590), termine Violeta. J’aime beaucoup l’originalité et le côté rococco des œuvres de Caroline."

Une Caroline Pholien dont on ne s’étonnera pas que ses céramiques aient été remarquées et exposées virtuellement durant le confinement du côté de Vallauris.

Ode à la vie, espace d’art Le Neuf, rue Brehen 9, à 1350 Marilles, du vendredi 19 mai au dimanche 18 juin, ouvert le samedi et le dimanche 14h à 18 h ; en semaine, sur rendez-vous, au 0473 600 595.