Un marché de l’Ascension a attiré des milliers de personnes à Jodoigne

Et Ariane d'ajouter : "Il y a bien eu des avancées cette année. Nous avons été invités à deux reprises, à Namur et à Louvain-la-Neuve, mais nous aimerions que l'accès au foncier ne reste pas à l'état de plans. J'espère qu'il y aura du concret dans les prochaines semaines."

Du côté du Comice agricole, Philippe Nihoul présentait au micro les spectacles équestres avec la bonne humeur et la rigueur qu'on lui connaît. Et le président, Gérard Delgoffe, de se montrer satisfait du succès rencontré, mais en nuançant le propos à cause de l'absence des porcs et des volatiles. "Je me demande si l'AFSCA n'aurait pas pu autoriser la venue de deux ou trois porcs Piétrain sur le marché. Reste que plus d'une centaine de bovins participe à nos concours. Côté moutons, nous n'en avons qu'une vingtaine. La raison ? Le concours de moutons, à Ciney, se déroule en ce moment. Bref, la concurrence est forte. Je me console en voyant les milliers de personnes qui, sourire aux lèvres, défilent ou s'arrêtent sur la Grand-Place."

Eddy Kamoen nouveau président de la Capella

Luc Reyns et Eddy Kamoen, respectivement ancien et nouveau président de la confrérie Capella Fori Geldoniensis. ©EdA

Eddy Kamoen est, depuis dix jours, le nouveau président de la confrérie Capella Fori Geldoniensis. But premier : promouvoir la culture jodoignoise ou orp-jauchoise. "Je regrettais l'absence de notre confrérie sur le marche de l'Ascension, ces dernières années, explique Eddy. Voilà pourquoi nous avons monté notre stand le 18 mai. Bientôt, nous présenterons notre nouvelle bière, la Goberblanche." M.W.