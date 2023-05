Beauvechain : L’équipe de la future webradio se forme, "il s’agit de briser l’isolement des personnes âgées"

Après plusieurs réunions et contacts avec des particuliers ou des associations actives dans la commune, place aux derniers préparatifs de ce projet novateur qui se veut fédérateur.

Une formation vient d’ailleurs de se terminer. Parmi les 8 participants à ces trois journées, Patrick Vermeire, 61 ans, emballé par le projet. "Cela ne fait que treize ans que moi, le Bruxellois, j’habite Beauvechain. Je trouve l’initiative très chouette. Je me rends compte que je ne connais pas encore assez ma commune. J’aspire à la découvrir et à partager avec d’autres personnes à travers ce projet. J’ai fait de la radio libre voici 40 ans, et j’ai travaillé 20 ans à Télé Bruxelles. Forcément, cela m’intéresse ce support, tout comme donner un peu de mon temps."

Ce qui séduit Patrick ? "Ce genre de radio de proximité, c’est chouette et cela manque. On pourra ici parler de pas mal d’événements locaux et surtout, faire parler les gens. Sans oublier que l’on va pouvoir parler de pas mal de choses de la commune, ce sera une découverte pour beaucoup. Personnellement, je ne savais même pas qu’il y avait un chouette théâtre installé chez nous !"

Patrick, comme les autres personnes formées, sont unanimes: "Cela pourra être sympa de développer plein d’idées d’émissions, chacun avec nos centres d’intérêt variés. Mais bon, il faudra un peu de temps pour mettre tout cela en place. L’initiative se veut amateure, mais il faudra du professionnalisme et l’équipe formée a l’envie de se perfectionner. D’ailleurs, nous avons décidé de continuer, après cette formation, ensemble pour nous améliorer encore ! On va aussi motiver d’autres personnes, voire des associations, à venir avec nous"

Durant la formation, pas mal de choses ont été passées en revue. "Nous avons fait des simulations de direct, des interviews par téléphone… Les formateurs étaient enchantés du boulot réalisé et surtout de la qualité du produit final."

L’objectif ? "Être prêt en septembre pour les fêtes de Wallonie à Beauvechain et donc y faire nos débuts. Le but est d’en faire un outil de cohésion sociale. Moi, je pense que l’on va donner beaucoup de plaisir aux gens."

La commune va à présent acheter une caravane comme l’indique Benjamin Goes. "L’idée est d’avoir une webradio qui puisse se déplacer aux quatre coins de la commune sur les différents événements dans la commune: fêtes de la Saint-Martin, Festival Max van der Linden, spectacles des Longuès Pènes ou des Francs Conteurs, jeux intervillages…"

Il reste aussi à lui trouver un nom. Restez branchés !