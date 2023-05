"Dine with Stars", une soirée pour "réseauter" hors des sentiers battus

Au cours d’une soirée "3 en 1", ils auront ainsi l’opportunité de "réseauter", d’écouter les interludes musicaux de chanteurs professionnels et de déguster les mets préparés par les chefs de restaurants gastronomiques réputés de la province.

Cette année encore, la CCIBW a souhaité placer sur le devant de la scène les "talents" de la province et également mettre à l’honneur son enseignement puisque ce sont les étudiants de l’IPES de Wavre (section hôtellerie-restauration) qui réaliseront les mises en bouche et prêteront main-forte aux chefs.

L’événement, concept inédit en BW, se profile désormais comme LA soirée business incontournable de la province.

Un plat, un chef…

Céline Squélart, directrice de la CCIBW: "Pour notre association qui regroupe des entreprises de toutes tailles et tous secteurs, Dine with Stars est une occasion rêvée d’offrir à celles-ci une soirée de networking qui sort des sentiers battus. La formule de ce gala plaît, en effet, à nos entrepreneurs. Ils y convient à leur table leurs clients, leurs fournisseurs, leur personnel afin de partager avec eux un moment suspendu dans le temps. En résumé, ils leur offrent un superbe cadeau original, sans avoir à se préoccuper de toute l’organisation d’un événement d’une telle envergure. Pour assurer le succès de la soirée et faire (re)découvrir les “étoiles” confirmées et montantes de la province, nous avons invité des grands noms de la gastronomie qui nous proposeront, chacun, un plat du menu. L’an passé, ce sont Arold Bourgeois (Little Paris-Waterloo), Jimmy Collodoro (Bistro Racine-Braine-le-Château), Raphaël Giot (Pâtisserie Giot-Lasne), et Martin Volkaerts (L’Amandier-Genval) qui ont relevé le défi."

Ce dernier, "Jeune Chef de l’Année 2022", officiera à nouveau derrière les fourneaux, ce 5 juin, rejoint par Laurent Martin du restaurant "La Frairie" (Perwez), 2 toques au Gault & Millau et Sebath Capela qui, à peine aux commandes d’"Éléments@Indrani" (Loupoigne), s’est déjà fait remarquer en décrochant un prix de "Plat de légumes de l’Année" (Gault & Millau). Andy Verstraeten (Grains de Vanille-Rixensart) signera le dessert.

Quant aux mises en bouche, elles seront réalisées par les étudiants de l’IPES Wavre, section hôtellerie et restauration, sous la houlette du chef Curtis Mulpas, récemment médaillé d’argent du trophée Pierre Wynants.

Sur scène, ce sont Léovanie Raud, Bixente Simonet, Sarah Koper et Yoni Amar qui se produiront, accompagnés, au piano, par Mathieu Serradell. Ils reprendront des comédies musicales de Broadway et de Hollywood.

Cette année encore, Sara De Paduwa (RTBF) assurera la présentation de l’événement "avec son côté enjoué qui fait mouche tant à la télévision que sur la scène de La Sucrerie !"

"Preuve que l’événement séduit toujours: à l’heure où je m’exprime, nous avons déjà enregistré quelque 350 inscriptions… Les dernières entreprises intéressées doivent donc se hâter d’effectuer la leur via notre site internet ( https ://www.ccibw.be/evenement/evenement-dine-with-stars) ."

"Je suis curieux de voir comment les autres professionnels travaillent"

Chef de L’Amandier, à Genval, Martin Volkaerts sera présent lors du gala "Dine with Stars". Il lève un coin du voile sur ce qu’il va préparer pour l’occasion: "Le plat que je servirai sera la caille en trois préparations petit pois et vanille. Traditionnellement, les assiettes de l’Amandier racontent l’histoire du producteur, de l’éleveur, la façon dont ils travaillent. Je trouve d’ailleurs intéressant de rencontrer nos fournisseurs, d’échanger avec les petits producteurs locaux sur le travail qu’ils effectuent avec passion…"

Sebath Capela, le chef du restaurant Éléments de l’Indrani lodge à Genappe, sera également de la partie. "J’aime élaborer des menus où les légumes sont les rois de l’assiette, des légumes que nous récoltons dans notre potager ou que des maraîchers des environs nous apportent, des légumes de saison… Pour le gala, je vais proposer la deuxième entrée: la carotte glacée au piment doux, vinaigrette noix de cajou, pomme et ciboulette, condiment carotte ponzu et croûtons fumés. Je suis toujours curieux de voir comment les autres professionnels travaillent et je me réjouis de cette opportunité d’échanges entre chefs."