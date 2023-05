Éolienne citoyenne à Perwez: pas de tarif préférentiel

Car du côté de DRC+, Jean-Marc Aldric s'est interrogé sur cette appellation "citoyenne". "Est-ce que la facture des Perwéziens sera revue à la baisse grâce à cette éolienne ? Auront-ils droit à un tarif préférentiel, vu que c'est de l'argent public qui sera investi ?"

Le bourgmestre Jordan Godfriaux (Ensemble) a apporté quelques éléments, même si le projet n'est pas tout à fait bouclé. "L'éolienne est citoyenne sur plusieurs aspects. D'abord, il y a un engagement financier, avec 49% des actions qui appartiendront à la commune de Perwez. Nous avons souhaité cela pour avoir un retour financier, en plus de l'aspect positif pour l'environnement. Chaque année, pour ainsi dire, nous recevrons des dividendes."

Les citoyens peuvent en faire de même. "C'est Hesbaye Energie qui gère la partie coopérative citoyenne. Ce que je peux vous dire, c'est que chaque Perwézien peut et pourra investir, en achetant une ou plusieurs actions. Par contre, il n'y aura pas de différence sur la facture."

C'est donc un impact positif indirect : si la commune gagne de l'argent, elle le dépensera pour sa population et aura moins besoin d'autres sources de financement.

Avec un autre aspect important. "Votre chef de file avait évoqué un risque, a rappelé Jordan Godfriaux. On a bien pris en compte cette remarque dès le départ. La formule qui est sur la table actuellement, ce sera de répartir le risque sur les sept éoliennes. Cela signifie que si le mât financé par la commune est défaillant, on aura un retour financier sur les 6 autres mâts. Ce qui vaut aussi dans l'autre sens. Si notre mât tourne à plein régime mais qu'un autre est endommagé, nous ne percevrons des dividendes que sur les 6 en état de marche."

Ce qui ne satisfait toutefois pas Jean-Marc Aldric. "Il faudrait un retour direct sur la facture du citoyen, pour donner encore davantage de crédit à ce projet."

Le dossier n'est pas encore bouclé à 100%. "Une des pistes actuellement sur la table, mais qui n'est pas encore validée, c'est la communauté d'énergie."

La convention devrait être présentée lors d'un prochain conseil communal, avec des décisions finales, alors que la construction des mâts est déjà en cours. Pour rappel, il s'agit du renouvellement du parc, géré par Eneco et Engie, qui passe de 8 à 7 éoliennes, plus hautes que par le passé. Lors de la présentation, il y a tout juste un an, le prix de l'action avait été fixé à 125 euros.