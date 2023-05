Taxation kilométrique des Wallons à Bruxelles: la balle est bien dans le camp bruxellois

Le député Desquesnes voulait savoir si le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Écolo) "allait rappeler à (ses) amis bruxellois qu’il convient de respecter les principes de loyauté fédérale ?"

En guise de réponse au député, le ministre Henry a surtout rappelé son point de vue: "La mobilité doit rester un enjeu majeur dont il faut débattre dans un climat constructif et non dans un climat de contrainte. Ma volonté a toujours été d’aboutir à un juste équilibre entre le souhait légitime de la Région bruxelloise de régler les problèmes de congestion sur son territoire et les intérêts de nos concitoyens dans un contexte marqué par la crise que nous connaissons actuellement."

Les remarques wallonnes ont bien été notées lors de précédents comités de concertation (Codeco), note Philippe Henry qui ajoute que la balle est dans le camp bruxellois: "C’est bien au gouvernement bruxellois de se positionner sur la suite. En attendant cette opérationnalisation, il est important de préserver le savoir-faire technologique et fiscal accumulé au cours de ces différents échanges. Pour rendre cela possible, des travaux et des tests de l’application par des usagers potentiels sont en cours au niveau bruxellois."

Une réponse "chèvre-choutiste"

François Desquesnes a qualifié cette réponse de "chèvre-choutiste": "J’attends que les intérêts des Wallonnes et des Wallons soient défendus, et que l’on ne glisse pas dans un système sur lequel les intérêts des navetteurs wallons, qui sont quelquefois contraints de prendre leur véhicule par faute d’offre de transport en commun, faute d’accès en mobilité douce à Bruxelles, puissent être défendus et non contraints à devoir payer une nouvelle taxe d’entrée en région bruxelloise".

Il n’y aura pas de vignette autoroutière en Wallonie

Lors du débat à propos de la taxation kilométrique bruxelloise SmartMove, le député wallon François Desquesnes (LE) a demandé au ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Écolo) de "mettre sur la table, en contrepartie, le projet de vignette autoroutière à la durée pour faire contribuer les usagers non wallons à notre réseau autoroutier et à notre réseau structurant, comme cela existe en Suisse, comme cela existe dans d’autres pays encore en Europe, la Slovénie ou encore l’Autriche".

Le ministre Henry lui a opposé un fin de non-recevoir: "Vous le savez certainement, depuis l’adoption de la nouvelle directive Eurovignette en février 2022, les États membres ne peuvent plus établir de péage sur base forfaitaire. Les redevances routières devront donc à l’avenir être fondées sur la distance parcourue et non sur la durée. En outre, l’étude Fairway de 2013 a montré que les coûts de la mise en place d’un tel système compensent presque les recettes, avec un résultat net peu élevé pour la Wallonie. La question de l’introduction de la vignette n’est donc pas à l’ordre du jour au niveau du gouvernement".