Cette année encore, un large panel d’activités est prévu pour que chacun y trouve son compte. Parmi les activités au programme, on trouvera des ateliers culinaires, de conception de badges et de linogravure, ainsi que des expositions, des concerts (dont celui de l’ensemble Alizé) ou encore des moments de convivialité comme l’Apéro jazz ou un bal folk.

En outre, les enfants auront l’occasion, eux aussi, de prendre du bon temps. Un spectacle de danse et de marionnettes aura lieu, par exemple, ce samedi à 14 h, pour les 7 ans et plus.

"Avec les deux protagonistes et les marionnettes, nous voyagerons avec tendresse dans un univers onirique, tissé de joie et de conflits, de rêve et d’humour", raconte la Compagnie Jordi Vidal qui animera l’activité. Après ce spectacle, la Compagnie proposera un atelier flash mob.

Un moment de participation citoyenne

Cet événement bisannuel est organisé par le centre culturel depuis son lancement en 2017.

La particularité du Zoom Art est qu’il implique directement les citoyens. "L’événement se veut également participatif. Il vise à favoriser les échanges, à créer des dynamiques de quartier, à dévoiler les multiples talents qui font vivre leur village."

Par ailleurs, comme son nom l’indique, son objectif est de réaliser un focus sur ce que telle ou telle entité de la commune de Rixensart compte comme artistes. Après Rosières en 2017, Genval en 2019 et Bourgeois en 2021, c’est au tour de Rixensart-Centre d’être mis à l’honneur pour cette édition 2023. L’événement est accessible gratuitement, mais certaines activités peuvent être soumises à une participation.

Le programme détaillé du Zoom Art est publié sur le site du centre culturel de Rixensart et sur sa page Facebook.

www.ccrixensart.be