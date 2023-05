Braine-l’Alleud: la RUS Ophain aura son terrain synthétique

Une bonne nouvelle pour les caisses communales, même si celles-ci ne sont pas vraiment en situation délicate ces derniers temps.

Plusieurs explications sont avancées par le collège pour confirmer ce bon résultat financier de l’année 2022. D’abord, c’était la fin des restrictions liées aux Covid-19, et des dépenses qui avaient dû être exposées en 2020 et 2021 pour soutenir les différents acteurs locaux dont les activités avaient souffert de la pandémie.

En résumé, cela fait 6,75% de dépenses en moins que l’année précédente, et il faut ajouter à cet effet positif le retour des recettes plus importantes via certaines taxes dépendant de l’activité économique. Comme celles frappant les spectacles et payées par le complexe Imagibraine, par exemple, ou dans un autre style la taxe sur les tonnes de terres apportées au Centre d’enfouissement technique.

Bien sûr, il y a eu plusieurs indexations du personnel en 2022 mais leur ampleur avait été prévue par le collège au moment d’élaborer le budget 2022. La Commune a également profité des taux d’emprunt qui avaient plongé lors de la période Covid pour renégocier certains contrats avec les banques.

Plusieurs mesures de sobriété énergétique ont aussi porté leurs fruits, avec des dépenses finalement moins élevées de 150 000 € que celles qui avaient été inscrites dans le budget.

Côté recettes, l’indexation de la dotation du Fonds des communes a fait du bien, et une augmentation d’1,7 million d’euros a également été enregistrée pour les résultats de l’impôt sur les personnes (IPP) et du précompte immobilier.

Pouvoir compter sur davantage d’argent en caisse que ce qui était espéré, c’est bien. Savoir quoi faire de ces montants, c’est mieux. Vendredi, le bourgmestre, Vincent Scourneau, l’échevin des Sports Geoffroy Matagne et l’échevin des Finances, Pierre Lambrette, sont allés rendre visite aux dirigeants de la RUS Ophain, le club de foot local, pour confirmer qu’une partie de l’argent servira à aménager le terrain synthétique pour lequel le permis d’urbanisme avait déjà été octroyé.

"C’est vrai que ça fait pas mal de temps qu’on parle de ce terrain synthétique, reconnaît Vincent Scourneau. Mais la procédure n’a pas été évidente. La Région wallonne nous avait déjà octroyé des montants importants pour la piscine, il a fallu pas mal discuter…"

En tout cas, à présent, le dossier est lancé avec l’objectif de réaliser les travaux le plus rapidement possible. "La première fois qu’on en a parlé, c’était en 2008, souffle le président du club, Guy Scolas. On l’attend vraiment avec impatience, notamment pour nos 300 jeunes qui s’entraînent ici. Pour l’instant, dès qu’il pleut, c’est le stress: va-t-on pouvoir maintenir l’entraînement ?"

D’autres investissements sportifs sont prévus – lire ci-dessous – et pour l’échevin des Sports, Geoffroy Matagne, les décisions qui viennent d’être prises montrent bien les grands axes de la politique du collège en la matière: un soutien aux élites via certains athlètes individuels ou un club comme les Castors, mais aussi le souci du sport pour tous.

"Et tout cela en restant plus que jamais la commune où la fiscalité est la plus basse de Wallonie !", ne peut s’empêcher de préciser le bourgmestre Scourneau.

Plusieurs autres investissements sportifs

Lorsqu’elle a mis en route le projet de construction d’une piscine sur le site du Paradis, la Commune de Braine-l’Alleud a lancé un outil permettant d’économiser la TVA sur les travaux mais aussi par la suite, pour le fonctionnement. Il s’agit de la Régie communale autonome, qui gère désormais les différentes infrastructures brainoises. Avec certaines règles de fonctionnement qui imposent, pour que les mécanismes propres à la TVA soient respectés, de générer des recettes.

L’aménagement du terrain synthétique pour le foot d’Ophain est évalué à un million d’euros, dont 510 000 € de subventions régionales. Il restera donc, en gros, 2 millions d’euros du boni 2022 à affecter ailleurs. Une bonne partie de ce solde devrait être transférée à la Régie communale autonome, afin qu’elle ait les moyens de mener d’autres projets et d’augmenter le périmètre de ses activités.

C’est elle qui va gérer la brasserie en construction près de la plaine de jeux du lac du Paradis. L’objectif est d’ouvrir à la fin de cette année. Il est aussi question de mettre en conformité les aires de saut en hauteur et de saut à la perche au stade, de remplacer l’éclairage dans les salles du complexe omnisports, et une étude est en cours pour aménager des terrains de padel. Ceux-ci seront peut-être – l’étude doit être finalisée – construits sur l’ancien site militaire de Lillois, pour éviter les nuisances en termes de bruit pour les riverains et de circulation.

Et la salle de basket dont il était question il y a quelques années ?"Un partenariat public-privé était prévu, nous avons travaillé deux ans sur le sujet, répond le bourgmestre, Vincent Scourneau.Mais les propriétaires des terrains avaient des exigences financières irréalistes. Et le partenaire privé a finalement changé son fusil d’épaule. Cela ne se fera pas…"