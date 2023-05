Julien Nyssens est l’unique centenaire wavrien: "100 ans ? Je ne m’y attendais pas"

S’il a longtemps habité Bruxelles, depuis une dizaine d’années, il habite Wavre, à la résidence du Point du jour, à Bierges. Veuf, il a 4 enfants, 14 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. Son anniversaire, il le fêtera en plusieurs fois. D’abord avec la famille, ensuite avec les proches et les amis. "100 ans ? Je ne m’y attendais pas. Vous avez vu les chiffres sur la porte. 100, en lettres d’or. C’est pour moi." Julien est aux anges. Entouré des siens, il savoure ce moment. C’est aussi le moment d’ouvrir la malle aux souvenirs, car Julien a eu une vie bien remplie.

"Je suis né dans la maison de mes grands-parents, rue Juste Lipse. Mes parents ont ensuite déménagé à Ixelles, près de l’avenue Louise. En 1934, au décès de ma grand-mère, mes parents sont retournés rue Juste Lipse où j’ai finalement passé toute ma jeunesse, jusqu’à mon mariage. J’ai été scolarisé à Ixelles, à l’institut Saint-Boniface. J’y ai fait toutes mes humanités. Je m’en souviens très bien. Je les ai terminées en 1943. C’était la guerre. C’était l’année de Stalingrad."

Rwanda

En 1948, il épouse Jacqueline. Ils décident de partir à deux pour l’Afrique et le Rwanda. Julien a été engagé par l’administration coloniale. "En fait, c’était l’administration territoriale. On n’utilisait pas le mot colonie. Déjà à l’époque, c’était mal vu . J’étais administrateur d’un des 11 territoires du Rwanda. J’ai eu la chance de participer au processus d’indépendance du Rwanda. Je servais de chauffeur à l’émissaire de l’ONU. L’ONU avait interdit à la Belgique de former des militaires au Rwanda. On avait donc fait venir des soldats congolais pour assurer la sécurité car il y avait eu des bagarres.

Mais le Congo avait déjà eu son indépendance, et les soldats congolais n’étaient plus du tout concernés par les affaires belges. Ils étaient retournés au Congo. Les paras belges les ont remplacés pour assurer la sécurité. Je conduisais l’émissaire de l’ONU partout. C’était un Brésilien, un certain Coréa. Finalement, nous nous sommes tellement bien entendus qu’il m’a demandé de rédiger son rapport de mission."

"J’étais un bon à rien"

À son retour en Belgique, en 1962, le couple s’installe à Auderghem. Julien est sans emploi. "J’étais un bon à rien. Les études que j’avais faites pendant 4 ans à l’université d’Anvers, spécialisées dans les affaires coloniales, ne me servaient à rien. J’ai souvent acheté le journal “Le Soir”. L’édition du samedi pour les petites annonces. Et il y en a une qui a débouché sur une interview. C’était une agence américaine. Elle recrutait pour le compte de la compagnie Liebig Oxo, un directeur administratif. Quand est arrivée la question concernant mes prétentions financières, j’avais déjà la réponse. Étant donné que l’administration coloniale me versait une année de rémunération à titre de dommages et intérêts parce que j’étais normalement engagé pour 30 ans en Afrique, j’ai été plus modeste que les autres candidats. J’ai eu le poste."

Après un autre emploi dans une autre entreprise, Julien a pris sa retraite à 60 ans. Il aura finalement eu une carrière plus courte que sa retraite. Mais aujourd’hui, on ne peut que lui souhaiter un très joyeux anniversaire et plein d’autres à fêter à l’avenir.

"C’était ainsi dans les années 60, on quittait un emploi pour un autre…"

À son retour d’Afrique, en bossant pour Liebig, Julien a été formé au management à l’américaine. "Ils m’ont envoyé à New York, au Canada, pour suivre des tas de formations. J’étais le poulain d’un des administrateurs, j’étais son candidat pour devenir directeur général." Las, lors d’une visite en Belgique, son protecteur décède, Julien n’aura pas le poste espéré. Il sera même licencié. Mais il retrouve aussitôt un emploi. "C’était ainsi dans les années 60, on quittait un emploi pour un autre. De plus, j’avais été bien formé. J’avais la chance de connaître le vocabulaire du management. À l’époque, c’était rare de connaître le jargon du métier. De plus, en 5 ans, j’avais eu le temps de créer mon réseau professionnel. Via mes relations, j’ai été engagé par une société de consultance européenne (Cedec), d’abord comme simple employé, avant d’être nommé directeur, jusqu’à ma pension."

"J’étais fier de porter l’uniforme des Tommies"

En septembre 1944, Julien, comme beaucoup de Bruxellois, salue les alliés qui viennent de libérer la capitale."À l’époque j’étais un fervent boy-scout. Mon totem, c’est lapin boute-en-train. Je courais partout, j’animais des soirées feu de camp. J’étais d’ailleurs un animateur reconnu. Mais en 1944, patriote, je voulais être utile, faire ma BA (bonne action). Je me suis présenté à la Croix-Rouge et l’on m’a désigné pour la clinique d’Ixelles. J’accueillais les grands blessés. Des Anglais qui venaient du front. Je les débarquais des ambulances et les conduisais sur leur civière parfois jusqu’au 8e ou 9e alors que l’ascenseur ne fonctionnait plus. Il m’est arrivé de les laver, les raser, les soigner. J’étais heureux de rendre service."

Le 16 décembre 1944, au début de l’offensive von Rundstedt et de la bataille des Ardennes, Julien prend peur."Les Allemands fonçaient sur Namur. Je suis allé à la maison du roi en face de l’hôtel de ville. C’est là qu’on recevait les inscriptions des volontaires. Je me suis engagé à la brigade Piron." Engagé en janvier 1945, il rejoint au mois de mars la brigade cantonnée à Wolvertem."C’est là que j’ai revêtu l’habit militaire. J’étais tout fier de porter l’uniforme des Tommies parce que la brigade Piron était rattachée à la 8e armée britannique. J’ai été désigné comme canonnier. Je devais pousser l’obus dans le canon. J’ai suivi un entraînement très court avant de partir pour la Hollande où nous avons pris une première fois position." Mais le 8 mai 1945, l’Allemagne capitule. Julien n’aura que modestement participé à la libération."J’ai quand même traversé le Rhin. Nous avons installé notre batterie à Selm, pas très loin de Dortmund, et nous avons tiré un obus pour régler la mire. C’est le seul obus que j’ai jamais tiré. Je n’ai finalement pas eu l’expérience du feu comme ceux de la brigade qui ont débarqué d’Angleterre, le 30 juillet en Normandie. J’ai été démobilisé en octobre."