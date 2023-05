Tubize : 8 mois de prison avec sursis pour avoir enfoncé ses ongles dans le bras de la caissière

Le sac qu’elle refusait d’ouvrir sera récupéré. Les enquêteurs y trouveront des chaussettes, neuf foulards, un lisseur et d’autres petits articles provenant effectivement du magasin, et que la Tubizienne ne comptait pas payer.

Celle-ci ayant déjà eu des soucis avec la justice pour des vols dans des magasins, elle s’est retrouvée sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel. Où elle a exprimé des regrets et n’a pas nié les faits. "Madame a honte aujourd’hui, mais on a toujours honte quand on se fait attraper", avait fait remarquer le ministère public, en demandant une peine de 8 mois.

"Le contexte est particulier, avait plaidé l’avocat de la défense. Ma cliente était allée sur place avec un cousin, qui vit à l’étranger et avait besoin de petites choses pour sa famille. Il était resté dans la voiture, et Madame n’a pas osé lui dire qu’elle non plus n’avait pas assez d’argent pour acheter quelques paires de chaussettes…"

Dans son jugement, le tribunal, qui souligne notamment les antécédents de la prévenue, condamne celle-ci à 8 mois de prison avec sursis et à une amende ferme de 240 €.