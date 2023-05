Bel Production : booster les PME sur les réseaux sociaux et découvrir le Brabant wallon depuis sa maison

Immersif, c’est le cas de le dire. Une simple visite sur le site belproduction.be et vous voilà directement dans les bureaux virtuels de Bel Production. À peine le temps de prendre les infos à la réception, que vous êtes déjà en train de vous balader entre les pièces, à admirer les murs, avec contenu vidéo intégré, et jeter un coup d’œil sur les écrans d’ordinateurs. En cliquant sur l’un des PC, vous voilà dirigé sur un autre site. Celui-ci permet de découvrir certaines communes du Brabant wallon depuis le ciel mais aussi à travers les rues : se balader lors des processions des étudiants de Louvain-la-Neuve, se promener dans le parc et jardin du Château de La Hulpe. Le tout sans avoir besoin d’un casque VR, le multivers sans le multivers en somme.

Derrière ce projet, Bastien Blancke, un jeune brabançon de 29 ans, épris de devenir son propre patron : “J’ai toujours été dans l’optique de liberté : métro, boulot, dodo, ce n’est pas pour moi”. Bastien s’est formé aux nouvelles technologies et surtout à la communication sur les réseaux sociaux. Son objectif ? Promouvoir les petites entreprises et artisans locaux et les soutenir dans leur communication numérique : “J’ai toujours vécu dans le Brabant wallon et je voulais travailler avec des producteurs locaux dépassés sur les réseaux sociaux”.

Accessibilité pour tous

Bastien l’a bien compris les réseaux sociaux sont indispensables pour se faire connaître mais il veut faire sortir les PME des carcans imposés par les multinationales de la tech en créant leur site avec leur identité. Il se veut proche d’eux et les accompagner tout au long du processus. Et son envie, c’est aussi simplifier la vie des usagers du web et surtout ceux en difficultés avec internet. C’est pourquoi le site est pensé pour être le plus intuitif possible pour permettre à tout un chacun de comprendre et se balader : “Il faut se mettre à la place des gens” confie Bastien.

De ce constat naissent d’autres idées que Bastien aimerait bien concrétiser un jour : “Je me rends compte à quel point ses compliqués de faire des démarches en ligne. Ce serait bien de créer un faux guichet de banque en ligne et avoir un environnement plus agréable que les pages web”. Une manière de rendre les informations plus lisibles par une balade virtuelle et intuitive en quelques clics. Et pourquoi pas étendre ça aux démarches administratives communales et à d’autres services ?

Des projets, Bel Production en a plein dans les cartons. Entre faire le tour des entreprises et des communes brabançonnes équipé d’appareils photos spéciaux, à 360°, caméras et drone, Bastien multiplie les partenariats pour se développer. Et avec tout ce qu’il est possible d’intégrer sur les sites web immersifs, “les possibilités sont infinies” confie, enthousiaste, le jeune entrepreneur. Donc tout est possible “même pour une activité développée avec cœur et passion”. En parlant de cœur, c’est aussi l’appel fait par de jeunes mariés pour immortaliser leur mariage.