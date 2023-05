Grez-Doiceau : l’état de certains cimetières témoigne "d’un irrespect total pour nos défunts"

Gérard Splingaire se dit bien conscient qu’actuellement, l’herbe, bonne ou mauvaise, pousse relativement vite: "Chez moi, je viens d’asperger les herbes avec du vinaigre. J’ai laissé agir une journée, et c’est réglé. Cela va vite si on le veut." Et de se dire ouvert: "On parle de cimetières verts. Personnellement, cela ne me dérange pas, bien au contraire. Quand on voit les beaux cimetières américains, bien verts, mais surtout bien entretenus et bien tondus, c’est joli. Mais ici, que voit-on ? Des pissenlits, des orties…

Soyons francs, la personne décédée, là où elle est, elle n’en a cure. Qu’il y ait une ortie, un chardon ou une rose au-dessus d’elle, il n’y a pas de différence… Mais voilà, il ne faut pas oublier que le cimetière des morts, c’est le cœur des vivants. Je vois sur les réseaux sociaux l’état des cimetières de Néthen, Archennes ou même Biez, c’est la même chose. Un désastre…"

Et d’insister encore: "Avec six bouteilles de vinaigre, chez moi, tout est réglé. Là, c’est du snobisme à l’état pur. De l’irrespect total. Je n’ai rien contre Écolo, sauf quand ils font la loi. Je trouve dommage que les vieux comme moi, on ne les écoute plus."