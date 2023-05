La mort de quatre personnes sans abri : l’accusé Fabien Lombaerts avait montré les corps de deux des victimes à un autre SDF

Un témoin a confirmé, mardi devant la cour d’assises du Brabant wallon, que l’accusé Fabien Lombaerts lui avait montré les corps de deux victimes, dans le parc Moeraske à Evere et sous un quai de la gare de La Hulpe. Le quadragénaire et René De Staerke sont accusés d’avoir tué quatre personnes sans domicile fixe durant l’été 2018, à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Ce dernier devait être entendu en début de matinée par la cour d’assises mais ne s’est pas présenté. Le président de la cour, Michel De Grève, a dès lors délivré un mandat d’amener afin que la police judiciaire fédérale aille chercher le témoin à Bruxelles. Devant la cour d’assises nivelloise, l’homme a confirmé que Fabien Lombaerts, avec qui il a commis un “home invasion” le 6 août 2018 à Bruxelles, lui avait confié avoir tué plusieurs personnes. Comme le témoin ne le croyait pas, l’accusé lui a montré le corps de Pascal Crabbé, qui était dissimulé sous des branchages dans le parc Moeraske à Evere, et ensuite celui de Frédéric Degrom sous un quai de la gare de La Hulpe. Le témoin, SDF lui aussi à l’époque, s’était confié à une assistante sociale dans un centre d’accueil où il séjournait à l’époque. Celle-ci lui avait conseillé de témoigner auprès de la police ou de téléphoner anonymement, ce que l’homme n’a pas fait. “J’ai eu des problèmes avec la justice et donc, la police, je la fuis. Je n’arrive pas à aller de moi-même dans un commissariat”, a justifié le témoin.