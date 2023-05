Pas de greffier ? Pas d’audience au tribunal correctionnel de Nivelles !

Sophie Sterck, la présidente du tribunal de première instance de Nivelles, a constaté en matinée de ce lundi 22 mai 2023 que seuls trois des sept greffiers/greffières prévus au cadre étaient aptes à exercer leur fonction, les autres étant "sur le flanc". Et pas question de remplacer au pied levé les absents par les greffiers/greffières en charge des audiences au civil et à la famille. Ils/elles ne connaissent pas le programme informatique de leurs collègues. Et vice versa, bien entendu. C’est ça, la justice dans ce pays…