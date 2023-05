Retards récurrents des trains à Ottignies, des Wavriens n’en peuvent plus : “on voit les portes se fermer devant nous’’

‘’On voit les portes se fermer devant nous”, déplore-t-elle. Aux heures où elle rentre du travail à Bruxelles, chaque correspondance ratée lui fait perdre une demi-heure de trajet. “On nous dit qu’avec une demi-heure, on peut bien attendre’’. Au final, elle prend quatre heures par jour dans les trains et à les attendre. L’incompréhension est d’autant plus grande que les autres trains prennent le temps d’attendre les passagers en direction de Louvain-la-Neuve ou Charleroi. Ils attendent même souvent plusieurs minutes.

Myriam n’est pas la seule dans cette situation. ‘’On est nombreux dans le cas’’. Elle discute souvent avec les autres navetteurs, ‘’ils me disent que la voiture est plus efficace malgré les bouchons’’. Ceux-ci préfèrent abandonner les transports en commun. De son côté elle déclare ne plus savoir “travailler à temps plein sur Bruxelles avec ces trains’’. ‘’C’est mon plus gros stress de la journée : la SNCB, alors que je suis pro transports en commun‘’. Elle souligne, malgré ses complaintes, les quelques avancées des chemins de fer comme les voitures silencieuses mais également l’amabilité générale du personnel ferroviaire ‘’dépourvu et qui se prend la colère des gens. J’ai déjà demandé à un accompagnateur pour voir si le train attendrait vers Wavre. Il m’a juste répondu : courez !’’.

Même son de cloche pour Hughes, un autre usager de la ligne : “on se retrouve souvent plus d’une dizaine à attendre’’. Il utilise souvent l’application SNCB pour se coordonner avec les trains. D’après l’application, la correspondance est assurée si le retard est inférieur à six minutes… ‘’mais, souvent, le train part justement à six ou sept minutes‘’. Hughes déplore cette perte d’une demi-heure pour quelques secondes. ‘’Pourquoi ils ne peuvent pas attendre le train en direction de Louvain ? Les gens qui prennent ces trains – et je l’ai testé dans les deux sens (Bruxelles-Ottignies-Wavre et Bruxelles-Louvain-Wavre, NdlR) -, sont des travailleurs qui rentrent chez eux’’. Il ne comprend donc pas pourquoi on ne permet pas de faire attendre les correspondances.

Une lueur d’espoir

Aux questionnements d’Hughes et de Myriam, un accompagnateur offre une réponse : “il est impossible de décaler les trains vers Leuven comme à Bruxelles car ce sont des grosses villes où les trains s’enchaînent les uns après les autres’’. Propos confirmés par son employeur, la SNCB. De plus, pour le membre du personnel, le train pour Louvain-la-Neuve peut attendre car il partage la voie avec les trains en direction de Namur-Luxembourg, prioritaires. Même son de cloche du côté de sa hiérarchie : “les trains vers Louvain-la-Neuve peuvent attendre un peu plus longtemps à Ottignies car la ligne vers LLN est une ligne en cul-de-sac.”

Et en ce qui concerne les horaires, “en gare d’Ottignies, les voyageurs bénéficient de trois trains S par heure vers Wavre, ce qui permet des alternatives dans des délais courts”, déclare la compagnie des chemins de fer.

Un autre point amené par la SNCB, pour expliquer les retards, est le changement d’apparence complet de la gare d’Ottignies. “En raison des travaux menés par Infrabel au niveau des voies, nous disposons d’une infrastructure avec moins de voies à quai. Ceci engendre qu’il y a moins de possibilités pour les trains d’aller d’un quai à l’autre en cas de retard ou de congestion. […] A Ottignies, les trains doivent donc parfois attendre en amont au feu rouge avant d’entrer en gare, ceci pour des raisons évidentes de sécurité”.

Des travaux à la gare, mais aussi ceux du RER. Une fois ceux-ci terminés, les perspectives pourraient être meilleures : ‘’j’ai l’espoir qu’avec le RER, si un train bloque, un autre passera à côté […] Ça va résoudre le problème des trains qui se bloquent les uns les autres’’, s’enthousiasme l’accompagnateur. Le RER et la fin des chantiers sont donc la solution au problème des navetteurs comme Myriam et Hughes, d’autant que le nombre de trains a augmenté mais pas le nombre de voies.

La situation se résout petit à petit avec les travaux d’Infrabel mais, pour avoir un réseau complet entre Ottignies et Bruxelles, il faudra attendre 2033. La patience est donc de mise et, comme Hughes le dit : ‘ la fréquentation augmente, les énervements aussi’’.