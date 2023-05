Villers-la-Ville ne peut pas se plaindre de l’offre de bus, estime le ministre Philippe Henry

Le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Écolo) a toutefois à nouveau répété qu’il est "totalement prématuré de parler de décision définitive concernant la ligne 568".

Le député Nicolas Janssen (MR) aurait voulu interroger le ministre Henry au parlement wallon lundi dernier, le 15 mai 2023. Mais le gouvernement a dû se réunir en urgence, obligeant les députés à écourter la séance et empêchant le La Hulpois de poser sa question.

Le ministre Henry lui a envoyé par écrit la réponse qu’il avait prévu de lui faire.

Philippe Henry y rappelle, si besoin est, que la zone Brabant wallon Ouest dont fait partie Villers-la-Ville est en cours de redéploiement : "Le processus complet de redéploiement d’une zone nécessite 2 à 3 ans. Il comprend en effet une phase d’étude tactique suivie d’une seconde phase d’étude opérationnelle débouchant sur un scénario préférentiel, lequel est ensuite soumis à une consultation des citoyens".

La zone du Brabant-Ouest (Nivelles et Genappe) et celle du Plateau Nord de Charleroi qui inclut Fleurus sont actuellement à l’étape des études opérationnelles menées par le TEC.

Le ministre Henry a détaillé ce qui est donc à l’étude concernant Villers-la-Ville: "Selon l’étude tactique, il apparaît que le maintien de la ligne 568 dans sa configuration actuelle occasionnerait des doublons d’offre, ce qui apparaît difficilement soutenable pour les finances publiques et peu souhaitable sur le plan de l’efficience", estime le ministre.

Phiippe Henry a aussi voulu mettre les choses au point. Selon lui, les Villersois ne peuvent pas vraiment se plaindre de l’offre de transport en commun : "Les usagers de Villers-la-Ville ont bénéficié ces dernières années d’un développement de l’offre de transport public par la création de la ligne express E5 Namur-Nivelles et par la création de la ligne 51 reliant la commune directement à Louvain-La-Neuve via Gentinnes".

Le redéploiement du TEC dans la zone sera positif pour les Villersois, assure le ministre Henry : "Dans le réseau cible envisagé, la commune de Villers-la-Ville dispose, en plus de la récente ligne 51 vers Louvain-la-Neuve, de ses deux gares permettant de connecter par train les pôles de Charleroi, Fleurus et Ottignies toutes les heures; de deux arrêts de bus express lui permettant de rejoindre les pôles de Namur et Nivelles toutes les heures; d’une nouvelle liaison de desserte fine d’une quinzaine d’arrêts sur Villers-la-Ville lui permettant de rejoindre le pôle multimodal de Genappe toutes les heures offrant l’accès à de multiples liaisons TEC; de liaisons scolaires fines ralliant Nivelles, Rêves et Fleurus."

L’ensemble de ces liaisons seront encore précisées au terme du processus en cours, conclut le ministre.