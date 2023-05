167 km/h sur l’autoroute à Nivelles ? Une automobiliste évoque sa maladie pour se justifier

Pour les autoroutes de l’Ouest du Brabant wallon, le radar installé à Rebecq sur l’A8 Bruxelles-Tournai recense beaucoup de conducteurs adeptes du pied lourd sur le champignon (177 km/h le 23 octobre 2022, 168 km/h le 11 novembre 2022).

Les condamnations ? Dans le premier cas, amende de 57 € avec sursis pour 25, déchéance de 40 jours avec sursis pour moitié. Dans le second, amende de 48€ avec sursis pour 20€, déchéance d’un mois avec sursis pour moitié et la faveur du retrait en week-end. Voilà qui laisse supposer que le tarif est d’un euro par kilomètre en trop.

L’excuse la moins souvent alléguée sinon la plus originale est venue d’une automobiliste flashée à 167 km/h à Nivelles sur l’E 19 Paris-Bruxelles le 9 octobre 2022. Elle souffre de la maladie de Crohn, une inflammation de l’intestin qui peut provoquer des diarrhées. Elle était pressée de regagner son domicile… Il lui en coûte une amende de 47 € avec sursis pour 20 € et une déchéance d’un mois avec sursis pour moitié et faveur du retrait en week-end.

Waterloo et Braine-l’Alleud ont, et de loin, le pompon pour les excès de vitesse en agglomération. De nombreux conducteurs dépassent allègrement les 80 ou 90 et même les 100 km/h. Les records sont de 104 km/h le 30 septembre 2022 à 4h du matin à Braine et 105 km/h le 18 novembre 2022 à 13 h 18 à Waterloo.

Dans le premier cas, le conducteur soupçonne que le moteur a été traficoté avant qu’il n’achète la voiture. Dans le second, le conducteur était stressé et pressé car sa compagne, enceinte de 38 semaines, avait de fortes contractions. Résultats ? Amende de 58 € avec sursis pour moitié et déchéance de 15 jours à prester le week-end. Dans le second, amende de 100 € avec sursis pour moitié et trois mois de déchéance avec sursis pour moitié.

À multiplier par 8

On précisera que ces amendes doivent être multipliées par 8 et que le record, pour les automobilistes alcoolisés, est détenu, pour cette audience, par une automobiliste surprise à Nivelles avec un taux d’alcool de 3,38 grammes par litre de sang. Résultat ? Un mois de déchéance, amende de 200 € avec sursis probatoire, un traitement pour mettre fin à la consommation excessive d’alcool.