Alerte au frelon asiatique dans le Brabant wallon : à Wavre, la Ville prend à sa charge la destruction des nids

Lors de la Journée de l’abeille proposée ce 27 mai à Wavre (lire ci-dessous), Marianne Cwiek, l’apicultrice de la Ville de Wavre, et les membres de Société royale d’apiculture de Wavre ne manqueront pas de sensibiliser le public à l’invasion du frelon asiatique. "Il faut vraiment se mobiliser pour limiter la pression de cette espèce. L’année dernière a été une année noire pour le Brabant wallon. Pour la première fois, nous avons eu autant de pression de la part du frelon asiatique. J’avais 27 colonies d’abeilles (NDLR: une colonie compte entre 15 000 et 20 000 abeilles) , après le passage des frelons, il ne m’en restait que 5. Et je ne suis pas la seule.