Aux assises du Brabant wallon, l’avocat général considère les accusés coupables de quatre assassinats de SDF

L’heure était aux réquisitions, mercredi matin, au neuvième jour du procès de Fabien Lombaerts et René De Staerke, poursuivis devant la cour d’assises du Brabant wallon pour quatre homicides de SDF commis durant l’été 2018 à Bruxelles et à La Hulpe. Alors que dans l’acte d’accusation écrit, l’avocat général Stéphane Lempereur avait évoqué deux meurtres et deux assassinats, il considère que les éléments apparus en cours de procès permettent de parler à présent de quatre assassinats. Des meurtres prémédités, donc, dont l’avocat général a demandé aux jurés de déclarer les deux accusés auteurs ou coauteurs.