Chaumont-Gistoux : le compte communal en boni de 397.908 €

Au niveau des recettes, la tendance haussière des additionnels à l’impôt des personnes physiques et au précompte immobilier se confirme sans toutefois que les taux y afférents aient été augmentés. "On notera d’ailleurs qu’ils ne l’ont plus été depuis 2007 !"

Quant aux dépenses 2022, elles ont augmenté de 4,26% par rapport à 2021. "Celles de personnel ont subi une hausse de 6,95% due aux augmentations d’index intervenues dans l’année. Les coûts énergétiques ont aussi impacté lourdement nos comptes puisque ces seules dépenses (chauffage, électricité, éclairage public, carburant) ont progressé de 54% malgré les mesures de gestion rationnelle mises en application."

Le résultat de l’année permet cependant de majorer les provisions et fonds de réserve "en vue d’assurer une sécurité budgétaire suffisante pour les difficultés prévues principalement en 2023 et 2024".

Au total, le résultat global (résultats antérieurs cumulés) présente un boni de 1 349 897,40 € en légère décroissance "due à la constitution des réserves et provisions en vue d’assurer l’équilibre financier et l’investissement nécessaire à la bonne gestion communale".

Au point de vue des investissements, il a été procédé à des engagements comptables pour 1 877 257 €. "La gestion rigoureuse de la dette continue à produire ses effets, celle-ci est ramenée à 11 098 208,41 €, soit 65% du niveau des recettes dégagées par la Commune en 2022 (contre 155% en 2009). La charge de cette dette constitue 9,78% de l’ensemble de dépenses."