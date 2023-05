Jodoigne : les jeunes invités à réfléchir aux assuétudes

"Accro, moi non plus !"

De quoi proposer une exposition interactive, "Accro, moi non plus !", sur la prévention des assuétudes à destination des jeunes de 12 à 25 ans. "Le jeune entre dans la peau de Sirine, Sacha, Halina, Enzo, Nathan, Jean ou Maylie et s’apprête à vivre leur vie, avec ses difficultés et ses plaisirs, ses coups de bol ou ses coups de blues. Il y a lieu de faire des choix. Le temps d’une partie, les jeunes vont vivre la vie d’un autre adolescent et expérimenter différentes possibilités de réponses face à une situation à risque. Le jeune sera plongé dans des thématiques vastes tels que l’emploi, le stress, internet, la sexualité, le cannabis, l’alcool, les études, l’alimentation, le GSM, les violences, l’argent. L’approche de “Accro, moi non plus !” se veut globale et centrée sur les comportements."

Cette approche vise à faire réfléchir les jeunes sur les choix qu’ils font dans des situations difficiles ; à dédramatiser les consommations en général, sans les banaliser ; à informer les jeunes sur les assuétudes ; à aborder les problèmes qu’ils rencontrent dans la vie de tous les jours ; à identifier les ressources qui peuvent les aider.

"Turboteen"

Enfin, dans ce cadre encore, le Théâtre Copion présente son spectacle Turboteen aux élèves de 3e secondaire: "C’est un spectacle interactif sur les jeunes et leur rapport à l’alcool et aux drogues. Ce n’est donc pas un simple spectacle. Ici, le metteur en scène fait intervenir les jeunes. C’est bien mieux que s’ils étaient simplement installés à regarder la pièce, en étant passifs".