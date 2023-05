Ottignies-Louvain-la-Neuve : "Stop aux antennes" sur le château d’eau de Blocry

Les riverains craignent que la norme passée à 9,2 volts/mètre par opérateur, avec limite cumulative à 18,4 volts/mètre pour l’ensemble des exploitants d’un même site, ne soit dépassée.

Une pétition circule dans le quartier pour s’opposer à cette demande. "Le site du château d’eau de Blocry est déjà l’un des plus denses de la commune en matière d’antennes GSM et de rayonnement, et ce, alors qu’il est situé aux abords d’une école fondamentale et d’une crèche, dans un quartier d’habitations. Il est raisonnable de craindre les effets dangereux de cet accroissement vu les résultats contradictoires des études scientifiques. Le risque pour la santé est non négligeable, principalement en ce qui concerne la santé des enfants. C’est donc une raison essentielle justifiant de limiter le rayonnement en appliquant le principe de précaution préconisé par l’Organisation mondiale de la santé", indiquent les riverains dans le texte qui accompagne la pétition.

La crainte d’un "boîtier" à antennes

Les habitants estiment que la concentration d’émetteurs sur le château est déjà excessive. Ils craignent qu’un "boîtier" à antennes, une fois installé, ne nécessite plus aucune autorisation ou contrôle de la Commune pour l’installation d’autres antennes: "Les opérateurs seraient donc libres d’y développer un grand nombre d’antennes dont on ignorera le type et la puissance. De plus, le château d’eau se situe en zone d’habitat. Or, le propriétaire y exerce une activité industrielle avec cabine haute tension, colonnes de câbles… Il le loue à des opérateurs, tous industriels."

L’enquête est en cours. Le dossier peut être consulté jusqu’au 30 mai au service communal de l’urbanisme, sur rendez-vous pris 24 heures à l’avance en téléphonant au 010 43 62 70 ou en écrivant à urbanisme@olln.be. Les remarques et observations écrites sont à envoyés au collège communal, soit par courrier postal (avenue des Combattants, 35, à 1340 Ottignies) ou par e-mail ( urbanisme@olln.be).