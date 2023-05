Perwez : le home Le Val d’Orbais tient son vélo intergénérationnel

Zakaria et Nino avaient pour projet de permettre aux seniors de se balader sur ce vélo biplace, accompagnés par une personne capable de pédaler avec un peu plus d’énergie. Dans le cadre de leur projet de fin d’études, les deux rhétoriciens avaient donc lancé une campagne de crowdfunding.

"Quand ils sont venus nous voir, on a tout de suite adhéré à leur projet, a expliqué Valérie Dangremont, directrice du Val d’Orbais. On nous avait déjà prêté un tel vélo l’an passé, ça nous parlait. Je dois quand même avouer que je me suis dit que deux jeunes qui doivent trouver 13 000 €, ça risque d’être compliqué . Ils sont finalement revenus très vite vers nous avec la somme."

Déjà pour cette campagne de crowdfunding, Zakaria et Nino ont misé sur l’intergénérationnel, en réalisant une vidéo avec deux seniors. Marc et Marie-Paule ont ainsi démontré leurs talents d’acteurs, ce qui a permis de sensibiliser les gens à leur cause. "Merci à tous ceux qui ont participé au crowdfunding, on est super contents", ont déclaré Nino et Zakaria.

Jordan Godfriaux, administrateur de la résidence, a remercié les rhétoriciens: "Vous êtes venus me voir dans le cadre de ma fonction de bourgmestre et je vous ai expliqué que la procédure était assez longue. Il y avait la possibilité d’obtenir une aide financière via le budget participatif, mais ça risquait de ne pas entrer dans votre calendrier…" C’est que le montant devait être obtenu avant la fin de l’année et surtout de la défense de leur projet. Un timing serré. "Vous avez fait le choix de vous concentrer sur le Val d’Orbais, mais la porte de la maison de repos du CPAS est aussi ouverte…" Histoire que le vélo soit utilisé par les résidents de l’autre maison de repos perwézienne. Jordan Godfriaux a insisté sur ce nouveau défi qui se présente. "Je vous souhaite beaucoup de succès. Le plus difficile, ce sera maintenant de poursuivre votre activité dans la durée et de trouver des personnes qui pédaleront avec les résidents, pour profiter au maximum de ce vélo."

Lors de l’inauguration, plusieurs riverains étaient présents pour découvrir le projet. "On n’a pas souvent l’occasion de se rencontrer, a indiqué la directrice du Val d’Orbais. C’est chouette de voir une telle solidarité. Dans les jours qui viennent, une liste sera disponible pour venir pédaler avec les résidents. Que vous soyez volontaires, membres de la famille ou kinés, même si ces derniers ont déjà bien investi le vélo, avec les belles journées qui arrivent."