L’ITP Court-Saint-Etienne remporte le premier "Skills Robots"

"La conception d’un robot orignal et personnalisé permet de valoriser les compétences liées à la créativité, la dextérité, l’autonomie, la prise d’initiative, le goût du travail en équipe, la conduite de projet, mais également la transdisciplinarité", souligne la Province du Brabant wallon, organisatrice du concours et dont l’idée est de "développer chez les élèves la créativité scientifique et technologique au travers du développement de compétences pour entreprendre".

Concrètement, lors du concours, les équipes de 6 élèves maximum de deuxième secondaire ont dû relever trois défis. Tout d’abord, une épreuve de vitesse consistant, en 1 h, à programmer un robot Thymio pour qu’il effectue un parcours imposé avec changement de direction et contournement.

Ensuite, une épreuve technique lors de laquelle, en 2 h, les élèves ont été amenés à construire et programmer un robot Speechi avec des actions imposées (préhension, rotation, levage...).

Enfin, une épreuve créative où les équipes ont présenté un robot qu’elles avaient construit et programmé au préalable. En 5 minutes, les élèves ont dû expliquer et montrer au jury comment fonctionnait leur robot.

"Il est essentiel de préparer nos jeunes à s’adapter aux défis et opportunités de l’ère numérique"

"Ce concours revêt une importance particulière, car il met en évidence l’importance du numérique dans l’apprentissage des élèves. Dans un monde en constante évolution, où la technologie est omniprésente, il est essentiel de préparer nos jeunes à s’adapter aux défis et opportunités de l’ère numérique, a déclaré le directeur d’administration de l’enseignement, André Grenier. L’intégration du numérique dans l’éducation permet d’offrir aux élèves un environnement d’apprentissage stimulant et dynamique. Il favorise le développement de compétences essentielles telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, la collaboration et la créativité. Les élèves acquièrent ainsi les outils nécessaires pour réussir dans un monde numérique en constante mutation. Le concours “Skills Robots” est un exemple concret de la façon dont nous pouvons encourager l’utilisation du numérique comme un moyen d’apprentissage motivant et captivant. Il permet aux élèves de mettre en pratique leurs connaissances théoriques, de développer des compétences techniques et de travailler en équipe pour réaliser des projets innovants."

Et la députée provinciale en charge de l’enseignement, Isabelle Evrard, d’ajouter que "dès 2020, nous étions le premier pouvoir organisateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à dispenser un premier degré en codage. La philosophie du Brabant wallon c’est de proposer des formations innovantes qui ouvrent les portes aux métiers de demain. Et les métiers de l’informatique sont résolument des métiers d’avenir. À l’aube de 2030, le secteur IT pourrait atteindre 30 000 postes vacants. Il est donc important de susciter des vocations et ce, dès le plus jeune âge."