Des communes du Brabant wallon sont concernées par ces impacts. C’est notamment le cas de Waterloo, Braine-l’Alleud, La Hulpe, Wavre, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau et Rixensart. Ces communes avaient d’ailleurs fait l’objet d’une étude pour objectiver le bruit des avions qui les survolaient en 2017.

En juillet 2024, le permis d’environnement de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem arrivera à expiration. La Région flamande devra donc se pencher sur une demande de permis, puisque l’aéroport est situé sur son territoire.

Les Régions bruxelloise et wallonne aimeraient aussi avoir leur mot à dire.

Le député wallon André Antoine (Les Engagés) a voulu s’en assurer en adressant une question écrite à la ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), afin de connaître les démarches entreprises pour tenir compte des intérêts de la Wallonie dans ce processus.

"L’aéroport devra organiser lui-même une enquête publique qui comprendra une information publique et une information plus spécifique pour les quatre communes directement concernées selon les autorités flamandes: Kortenberg, Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, note André Antoine. Officiellement, la législation flamande n’impose pas de consultation hors de la Région flamande. Néanmoins, il va sans dire que cet aéroport concerne les Wallons et Bruxellois, voisins de l’aéroport national."

Pour que l’enquête publique ne s’arrête pas aux limites de la Flandre, la ministre Céline Tellier a envoyé un courrier à son homologue flamande, Zuhal Demir (N-VA) pour demander "que le territoire de la Région wallonne puisse être inclus dans l’étude d’incidence sur l’environnement ; que le dossier de demande de permis soit notifié à l’administration wallonne afin d’organiser une enquête publique sur notre territoire ; que la Région flamande prenne pleinement en compte, dans son analyse de la demande de permis, les avis émis par la Région wallonne, les communes concernées et le public wallon, notamment dans le cadre de ces enquêtes publiques".

Les demandes de Céline Tellier ont été bien reçues, rapporte celle-ci: "L’ensemble de mes demandes, reposant sur des bases juridiques solides, ont rencontré une réponse favorable de la ministre (Zuhal Demir). Par conséquent, dès l’introduction officielle de la demande de permis par l’aéroport, la Région flamande transmettra tous les documents du dossier, y compris le chapitre consacré aux effets transfrontaliers des activités de l’aéroport. Une fois réceptionné, le fonctionnaire technique désignera les communes concernées par ces effets transfrontaliers afin qu’elles aient la possibilité d’organiser, sur leur territoire communal, une enquête publique."