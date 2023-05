Brabant wallon : 45 écoliers à la Dictée du Balfroid ce samedi

Cette 36e finale se déroulera selon le canevas habituel : la dictée sera proposée à 14 h 30 et la proclamation vers 16 h 30, le temps de repérer toutes les copies qui comptent moins de 6 fautes. “S’il faut départager les meilleures, nous examinerons la liste des 10 mots difficiles, ajoute la présidente de l’épreuve. Mais il n’y a aucun mot incompréhensible, je rassure tout le monde.”

Comme l’an dernier, il n’y a pas eu, en 2023, de finale provinciale. “La décision n’est pas encore définitive, mais nous envisageons de relancer les finales provinciales l’an prochain.” Une bonne nouvelle pour les élèves du Brabant wallon, présents ce samedi dans l’auditoire Pedro Aruppe de l’université de Namur. Avec l’espoir de décrocher au minimum un des nombreux prix qui seront remis.

BRABANT WALLON

BEAUVECHAIN. Chouette école : Éléonore Lejeune, Mattia Restelli, Ilona Stenuit. CHASTRE. École communale de Blanmont : Yassine Kholte, Hugo Noël. HUPPAYE. École Saint-Jean Baptiste : Soline Gillet, Lisa Lambotte, Louis Mertes. INCOURT. École communale de Piétrebais : Mathys Dessy, Sam Houdremont, Justin Lombet. École communale d’Opprebais : Inès Heusdens, Louison Massart-De Renesse, Camille Tordoir, Juliette Henrion, Lyne Quoilin, Pauline Watteyne. LIMAL. École de l’Amitié : Emma Dorny. NIVELLES. École du Béguinage : Tristan Audoux, Sacha Constant, Élisabeth Verfaille, Philomène Chaufoureau, Zoé Dauvin, Léa Maria Debelle. OHAIN. Saint-Joseph : Diego Coppieters, Édouard Lebon. OTTIGNIES. Athénée Paul Delvaux : Emma Gérard. PERWEZ. École Jean-Paul II : Oliver Boswell, Anton Lacourt, Édouard Lemaire. RIXENSART. École Sainte-Agnès : Maëlle Deleers, Violette Minucci, Romain Vanlier, Margaux De Block, Cassie Honoré, Valentine Walther. WALHAIN. École communale : Juliette Delfosse, Gaspard Flamant, Adrien Leclaire. WATERLOO. Saint-François d’Assise : Thomas Blaise, Aya Hleibieh, Lucie Rodriguez, Célia Bosmans, Eva Dewshi, Elisa Pirlet.

BRUXELLES

AUDERGHEM. L’Autre École : Santiago Rodriguez Vicente, Eva Spaey. BRUXELLES. Sacré-Cœur de Lindthout : Ludovica Avenoso, Matteu Djivanides, Manon Dupal, Lucie Soufflot De Magny, Alexandre Teunkeng Foukeng, Defne Tiril. ETTERBEEK. Institut Sainte-Anne : Samuel Traversa. FOREST. École Kaléidoscope : Raphaël Collin, Alexander D’Haenen, Sebastian Isopescu, Zia Levêque, Gabriel Massariol Vaz, Pierre Miranda Correia. IXELLES. Saint-André : Elisa Caillet, Mila Devos, Hervé Leblond. Saint-Boniface : Enzo Cotica. SCHAERBEEK. Saint-Dominique : Violette Evens, Elias Pulkowski. UCCLE. Saint-Pierre : Olga Bucella, Mathilde Buffet Betis, Thalès Truong Tan Trung. WOLUWE-SAINT-LAMBERT. Sacré Cœur de Lindthout : Zofia Dominiak, Clara Helly Hutchinson, Kamille Karagoz, Ella Macdougald, Thomas Merny, Zoé Rukundo.

Madame Isabelle (école communale d’Opprebais) : “Les enfants n’ont plus cette gymnastique de l’orthographe”

Madame Isabelle est institutrice en 6e primaire à l’école communale d’Incourt, implantation d’Opprebais. Trois élèves de sa classe participeront à la finale de samedi. Il y en aura trois autres de la classe voisine de Madame Virginie et encore trois chez Madame Isabelle de l’implantation de Piétrebais. Avec neuf élèves qui seront présents samedi à Namur, les Incourtois seront bien représentés. ” Et encore, on ne pouvait en inscrire que trois par classe, précise Madame Isabelle. Par le passé, la formule était différente avec des quarts et des demi-finales qui se déroulaient à Jodoigne ou Braine-l’Alleud. C’est différent maintenant, après le Covid, avec une seule finale proposée à Namur.”

C’est aux différents professeurs de faire leur sélection. ” La première chose est de savoir quels sont les écoliers intéressés. J’ai ensuite proposé à ceux-là quelques petites dictées en classe, on en a discuté et sélectionné les trois participants pour la finale. Pour eux, c’est un challenge.”

Pour les professeurs aussi, en sachant que l’orthographe est une matière qui n’a jamais fait l’unanimité. ” Certains sont très bons alors que d’autres ont toujours du mal à accorder le groupe nominal avec le verbe.”

Un constat qui ne s’arrange pas au fil des années. ” L’utilisation du GSM et la rédaction de textos n’arrangent pas les choses. Ici, on ne parle plus d’orthographe mais d’une autre écriture et les enfants n’ont plus cette gymnastique de l’orthographe. Maintenant, je n’en fais pas une généralité, car des élèves restent excellents en orthographe, mais le constat m’interpelle car connaître les règles sans les appliquer n’a pas de sens.”

Les élèves de l’école communale d’Incourt ont pour habitude de réaliser de bons résultats lors de la Dictée du Balfroid. ” On en a régulièrement un ou deux qui s’illustrent lors de la grande finale.”

Il faut dire que Madame Isabelle et ses collègues font tout pour mettre leurs élèves dans les meilleures conditions possibles. ” On les prépare en leur proposant des dictées de Madame Balfroid. On les corrige ensemble et on analyse les fameux participes passés afin de les aider un maximum. Je pense qu’ils sont prêts, en sachant que la dictée finale, c’est du costaud. Ils ne feront pas zéro faute.”