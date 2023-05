Meurtre de quatre SDF à La Hulpe, Evere et Schaerbeek : les avocats de Lombaerts et De Staerke voudraient éviter la perpétuité aux accusés

La cour d'assises du Brabant wallon, au onzième jour du procès de Fabien Lombaerts et René De Staerke, est entrée en délibération ce vendredi vers 11h30 pour décider de la peine à infliger aux deux accusés. Les deux quadragénaires sont poursuivis pour l'homicide de quatre SDF durant l'été 2018 et depuis jeudi soir, ils ont été reconnus coupables d'assassinat, pour les quatre faits en ce qui concerne Lombaerts, et pour trois d'entre eux pour De Staerke. Les avocats des prévenus ont plaidé pour éviter à leur client la perpétuité requise un peu plus tôt dans la matinée par l'avocat général.