Nivelles : le centre-ville se changera en une grande ferme ce lundi

La journée constitue toujours une belle occasion pour les familles de Nivelles et des environs de venir voir de près les animaux de la ferme, mais aussi pour les citadins que nous sommes tous plus ou moins devenus de discuter avec les agriculteurs, de mieux connaître leur métier, de poser des questions sur leurs activités qui sont de moins en moins comprises.

”C’est une journée qui permet de faire passer plusieurs messages, souligne l’échevin en charge de l’agriculture, Pascal Rigot. D’abord, cet événement nous permet de montrer l’agriculture telle qu’elle se pratique en 2023, de parler de la production alimentaire. Il paraît qu’aujourd’hui, certains enfants pensent que le lait est produit au supermarché… Ensuite, nous insistons sur l’intérêt des circuits courts. La Foire agricole est d’ailleurs accompagnée d’un concours sur le thème “Je mange local à Nivelles” organisé en collaboration avec les agriculteurs et les restaurateurs. Enfin, cela nous permet aussi d’évoquer la préservation des surfaces agricoles autour de Nivelles.”

Des messages qui passeront notamment via diverses activités et animations. Ainsi, on retrouvera sur la Grand-Place des démonstrations équestres, avec notamment du débardage et des travaux agricoles à l’ancienne. Un concours de chevaux de trait est programmé, ainsi qu’un spectacle avec des cavaliers présentant leurs chevaux espagnols.

Concours de bovins : deux fois plus de concurrents que l’an dernier

Autre incontournable de la foire agricole, le concours de bovins. L’an dernier, avec une petite cinquantaine de bêtes, il était un peu tristounet. Ce ne sera plus le cas lundi : une centaine de vaches, taureaux, veaux et génisses sont annoncés. Ils occuperont non seulement le barreau “Union” de la Grand-Place, mais s’installeront aussi devant l’entrée de la collégiale. On pourra également assister à la traite d’une vache laitière, et déguster du lait frais.

Plusieurs associations seront également présentes, dont la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) avec une animation “Ferme en ville” et l’inévitable concours de lancer de ballots. L’ASBL Nos Oignons exposera ses projets pilotes, et le club photo Entre Nous exposera dans la salle des mariages les plus beaux clichés que ses membres ont consacrés aux fermes de l’entité.

Retour du petit élevage

Bonne nouvelle, après trois ans d’absence, les animaux du petit élevage feront leur retour dans le cloître de la collégiale. Poules, lapins et autres canards côtoieront sur place… les apiculteurs du Cercle royal apicole.

Cette année, les activités avec les moutons seront également proposées sur la Grand-Place, tandis que la place Émile de Lalieux sera dédiée aux enfants avec des balades à dos de poney, des démonstrations de chiens de troupeau et les animaux d’une ferme pédagogique.