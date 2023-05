L'école du cirque du Brabant wallon présente les spectacles de ses élèves les 3 et 4 juin prochains

L'école de Cirque du Brabant Wallon organise sa Fête des Ateliers le 3 juin en soirée et le 4 juin en journée. Bazar Bizar, voici le thème de cette année. Cette fête le travail d’une saison : les enfants, les jeunes et les adultes inscrits aux ateliers de cirque présenteront leur spectacle à leur famille. Au menu : des spectacles, des animations, un concours de déguisements, etc, le tout dans les locaux de l'école de Blocry à Ottignies.