L’Oubéwé, la nouvelle brasserie s’implante définitivement à Tubize : “je voulais un nom que les Français auraient du mal à prononcer”

Olivier Colot est assistant social. Il a décidé de mettre sa carrière en pause pour se consacrer à ce grand projet : “la bière, je suis tombé dedans quand j'étais petit”. Amateur de longue date, Olivier est également un collectionneur : “J’ai plus de 5000 bouteilles de bière chez moi”. Et la passion va encore plus loin car Olivier a déjà édité deux livres sur les brasseurs et brasseries, un pour Tubize et un autre sur Waterloo et Braine-l’Alleud. Avis aux historiens, il compte continuer à écrire et étendre à d’autres communes. Il compte faire ainsi le tour des communes de l’Oubéwé, comprenez l’ouest du BW. Le nom n’est donc pas choisi au hasard pour la brasserie et est même pensé pour le marché étranger : “Avec Oubéwé, je voulais un nom que les Français auraient du mal à prononcer. Je serais content d’entendre quelqu’un parler de 'l’Oubévé' un jour” en rigole Olivier.

Olivier prend plaisir à faire découvrir l’Oubéwé, son histoire et également présenter la brasserie. ©ennio cameriere

Pour en arriver là, le zythophile a commencé en bas de l’échelle. D’abord avec des amis, ils brassaient à 5-6 chez lui. Puis Olivier s’est lancé avec quelques cuves et écumait les marchés. D’ailleurs il se targue d’avoir eu “la plus petite brasserie de Belgique” avec sa première production installée dans une remorque de 3 m² : "Cette installation mobile me permettait de brasse directement devant les clients”. La mobilité, c’est dans l’ADN de la brasserie. Olivier a acheté une petite fourgonnette de 1926 qu’il a remis aux couleurs de la brasserie. Il espère pouvoir l’utiliser un jour pour effectuer le transport de sa cargaison : “J’aimerais créer une légende autour de cette fourgonnette, elle ressemble à celles utilisées durant la prohibition aux États-Unis. Je voudrais faire croire qu’elle a été utilisée par Al Capone”.

L’Oubéwé a commencé avec quelques petites cuves installées dans une remorque. ©ennio cameriere

L’Oubéwé est la seule bière produite par la brasserie. C’est une triple de 8 % légèrement ambrée, douce avec quelques notes florales voire de miel. Olivier en est fier comme de tous les efforts fournis pour en arriver là. Et quand on lui demande quelles sont ses futures aspirations, il répond simplement : “être heureux !”. Pari réussi jusqu’ici.

Olivier donne rendez-vous aux Tubiziens le samedi 3 juin à la brasserie, dans le zoning de Tubize II afin de faire découvrir les installations aux passionnés et amateurs tout comme lui.