Humidité et champignons à Tubize, Fabienne souffre d’affection respiratoire chronique, potentiellement sévère : “je dors sur le canapé”

Si, d’apparence les dégâts semblent minimes, comme lors de notre passage, c’est avant tout parce qu’il n’avait pas plu depuis plusieurs jours. En cas de pluie, les murs se gorgent d’eau, qui favorise la prolifération de moisissures et de champignons. Même en temps sec, ils restent, se propagent dans le sol et le mobilier. Ainsi, le lit de Fabienne est contaminé par les moisissures. Même un nettoyage à l’eau de javel n’y fait rien. Moisissures et champignons reviennent à chaque fois.

La maman a commencé à avoir du mal à respirer. Dans le courant du mois de mai, elle a consulté un pneumologue qui atteste que Fabienne “souffre d’une affection respiratoire chronique, potentiellement sévère, et nettement aggravée par l’état insalubre du milieu intérieur dans lequel elle vit : moisissures, humidité…”. Le praticien lui a même conseillé de quitter la pièce : “Je ne peux plus dormir dans ma chambre. Je dors sur le canapé”. Dans son courrier, le médecin déclare même que Fabienne ne peut “impérativement plus vivre dans ce logement”. Les enfants de Fabienne commencent également à avoir des problèmes respiratoires, elle pense notamment que l’asthme de sa fille pourrait y être lié.

Pour aller au bout de la démarche, Fabienne a également contacté un expert pour mesurer l’humidité. Le rapport conclu a des sorties d’eau le long du mur sans pouvoir en déterminer la cause. Il faudrait alors avoir accès à l’appartement du deuxième étage et au toit. Mais l’expert a néanmoins mesuré des “valeurs d’humidité élevées du sol jusqu’au plafond sur les murs et façades dans toutes les pièces” au rez-de-chaussée (chez Fabienne) et au premier étage uniquement en extérieur des logements. Le service technique est également venu installer une bouche d’aération dans la chambre de Fabienne, un élément inutile pour l’expert.

Le CPAS démuni

Pour le président du CPAS, Frédéric Jadin (PS), le problème est assez récurrent “il n’y a pas que madame. Plusieurs personnes du CPAS viennent me voir”. Il constate la vétusté des bâtiments même si des investissements, bien qu’insuffisants, ont été effectués. De son côté, le CPAS ne peut rien faire, il s’occupe des personnes mais pas de ces logements, propriétés d’une société de logement du service public. Frédéric Jadin défend ses administrés mais comprend également les difficultés pour le service technique : “Il y a beaucoup de bâtiments et le service technique ce n’est qu’une petite équipe. Et parfois le chantier est tellement grand qu’une petite réparation ne suffit pas.” Autre problème, les locataires de ces logements ont peur d’être pris en grippe par le service technique à force de rappeler.

Roman Païs aux abonnés absents

Pour Fabienne et ses enfants, il ne reste qu’à espérer un transfert de logement mais celle-ci est discréditée par la société sous prétexte que les photos datent de plusieurs mois, que le directeur n’a rien constaté d’urgent et que la volonté de Fabienne serait juste d’accélérer la procédure de mutation. Pour avoir des explications de Roman Païs, nous avons essayé de les contacter, en vain malgré plusieurs appels répétés. En attendant, Fabienne doit continuer à dormir dans le canapé de peur d’aggraver son état de santé. Et il n’est pas encore exclu que ses enfants développent d’autres problèmes respiratoires.

Lors du prochain conseil communal du 12 juin, Fabienne et d’autres locataires viendront exprimer leur mécontentement auprès des autorités communales tubiziennes en espérant faire bouger les choses.