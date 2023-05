Un policier en incapacité depuis novembre 2022 suite à une intervention musclée

Rebelote lorsqu’il revint et, de guerre lasse, il appela la police. Quatre inspecteurs arrivèrent chez lui peu après minuit. Le trio se trouvait à l’étage. Ils s’y rendirent et constatèrent que l’intéressé était à ce point imbibé et agressif qu’ils décidèrent de le transférer au commissariat.

Ils devaient fatalement emprunter l’escalier, mais ils éprouvèrent de grosses difficultés eu égard à l’étroitesse des lieux et au fait qu’ils avaient dû le menotter.

Résultat ? Une chute qui a laissé des traces pour l’un des policiers en intervention. En effet, l’inspecteur Mathieu F. est toujours en incapacité de travail. Le lendemain de l’incident, il consulta un médecin qui diagnostiqua une atteinte grave à un tendon du poignet droit avec, du coup, une immobilisation complète.

Un policier malchanceux

Ce policier n’a réellement pas de chance. Il avait déjà été blessé lors d’une rébellion du même style.

Christian, l’inculpé, ne se trouvait pas dans le prétoire correctionnel nivellois lorsque fut examiné ce dossier le 26 avril dernier. Son avocate se demanda si la blessure actuelle ne pouvait pas être en relation avec l’incident antérieur qui aurait pu fragiliser le poignet, ce qui eut le don de faire bondir Isabelle Reusens.

Elle venait de demander au tribunal une expertise médico-légale pour son client, une provision de 2 000 euros sur un dommage qui pourrait s’élever à 50 000 euros ainsi que 1 500 euros de dommage moral pour la zone de police Est Brabant wallon, laquelle a dû réorganiser ses services.

Le parquet avait requis une peine de probation autonome avec, comme conditions essentielles, une formation à la gestion de la violence et des mesures propres à limiter les risques liés à la consommation d’alcool.

Le tribunal a accordé cette probation autonome pour quinze mois aux conditions fixées. Il a imposé au prévenu de payer 250 euros à la zone de police ainsi qu’une somme provisionnelle de mille euros au policier dont un expert est chargé d’évaluer la hauteur définitive du dommage subi.