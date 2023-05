"Walhain d’hier à aujourd’hui" : un album souvenir tout en images

"Philippe Martin, président de l’Office du tourisme à un moment, possédait une collection privée de photos et cartes postales, ajoute Josette Schoonjans, membre de l’Office du Tourisme. On s’est réuni fin 2019 et on s’est lancé dans la création de ce livre. On a d’abord tout trié et sélectionné les images qu’on désirait publier. Ensuite, on les a classées par village."

Et ils n’en sont pas restés là : "Avec Marie-Thérèse Marchand, nous avons pris des photographies identiques à celles de l’époque, avec les mêmes angles, pour montrer la transformation. Ce n’était franchement pas toujours simple."

Josette Schoonjans a ensuite digitalisé tout ce travail et a compilé les clichés dans un programme informatique. "Je n’avais aucune compétence dans ce domaine, mais j’y suis plus ou moins parvenue. En 2023, le résultat a été présenté au Collège communal, qui a suggéré de le professionnaliser un petit peu. Donc, nous avons reçu l’aide de deux graphistes pour améliorer cette mise en page."

L’ouvrage de l’Office du tourisme est en cours d’impression et il sera prêt pour l’inauguration, assure la Walhinoise.

"Pour la présentation, nous avons également prévu une exposition de peinture. J’ai lancé un appel aux habitants pour retrouver des peintures des endroits illustrés dans le livre. Plusieurs personnes vont me fournir d’anciennes peintures. Et vu que nous avons également de nouveaux peintres walhinois, actifs lors d’un atelier Eneo de Walhain, nous aurons plus de 40 tableaux à exposer."

Pour la couverture du livre Walhain d’hier à aujourd’hui, c’est évidemment la maison communale qui a été retenue.

"La photographie d’époque nous a marqués, car c’est le centre du village, avec le début de la place, l’ancienne fontaine où les gens allaient chercher de l’eau, alors qu’elle n’est peut-être même plus fonctionnelle aujourd’hui. C’était un endroit typique de la vie du village d’antan."