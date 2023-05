Dans le Brabant wallon, huit communes actuellement considérées comme "à faible densité de médecins généralistes"

À quoi ressemble un député dépité ? Peut-être à Olivier Maroy, ce lundi 30 mai 2023. Le député orp-jauchois faisait montre de sa frustration après avoir entendu la réponse du ministre Christophe Collignon à sa question sur l’éventualité d’un financement des études en médecine par des communes touchées par la pénurie de médecins: "Je veux dire toute la frustration du député qui cherche à ouvrir les fenêtres et amener un peu d’oxygène et"brainstormer"un petit peu avec le ministre. Je viens avec une solution, je ne dis pas que c’est la panacée, mais elle est créative. Et le ministre me fait le catalogue de tout ce qui existe déjà, que je connais déjà. À quoi servent les questions parlementaires ? Ce doit être un échange. Là, j’ai une réponse administrative. Je suis un peu déçu."