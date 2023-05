Intercommunale Imio: des chiffres inquiétants, selon l'échevin tubizien Mourad Abdelali

Pour l’élu DéFI, un des représentants de Tubize à l’assemblée générale, la situation n’est pas très claire. "Il y a une progression du chiffre d’affaires, c’est vrai. Mais ce n’est pas correctement explicité dans le rapport de gestion, je vais donc m’abstenir. Je veux lancer un message, je montre mon inquiétude concernant cette intercommunale." Car le compte à l’exercice propre passe de +145 000 euros en 2021 à -251 000 euros pour l’année 2022, alors que le budget prévoyait un bénéfice de 34 000 euros. Une sacrée différence.

Selon la note d’Imio, cela s’explique par le fait que la mission "Cyber" n’était pas confiée à l’intercommunale au moment de l’établissement du budget. Adriana Rocco (éB) a toutefois rappelé qu’il ne s’agit pas d’une proposition de budget, mais bien du compte 2022. "Une photographie de l’année passée, c’est acquis." Plus possible donc de revenir en arrière ou de modifier ce qui a été fait. "Sauf que j’ai assisté à plusieurs assemblées générales, a répliqué Mourad Abdelali. On nous a promis que l’intercommunale Imio serait autonome au niveau financier, mais elle vit grâce à un subside important octroyé par le passé. Moi, je veux lancer un signal fort." La position a été partagée par l’ensemble du conseil communal de Tubize, qui s’abstiendra donc lors de l’assemblée générale, prévue le 23 mai.