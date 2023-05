Le tronçon cyclable entre Lathuy et Jodoigne inauguré

La liaison pour cyclistes et piétons, entre Jodoigne et Lathuy, a été inaugurée ce vendredi 26 mai par les autorités locales. Dans son discours, le bourgmestre Jean-Luc Meurice a précisé qu’une partie du chemin est limitée aux piétons et aux cyclistes au moyen de bornes fixes, l’autre partie permettant aux véhicules motorisés d’avoir accès aux parcelles agricoles.