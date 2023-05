Les Baladins du Miroir présentent "La Porteuse de Souffle" à Tubize

Le spectacle tourne depuis avec ses douze artistes, tous à la fois comédiens, danseurs, musiciens… comme c’est de tradition chez les Baladins. Pour l’occasion, cinq artistes de cirque ont également intégré la troupe, afin de mettre à l’honneur des disciplines telles que les sangles et les acrobaties portées, et donner ainsi de la hauteur à ce spectacle autant aérien que terre à terre.

Dans une ambiance toute spécifique aux Baladins, le spectateur suivra les pérégrinations et les détours de la naïve Gloria et d’Émile Granville, un promoteur immobilier sans scrupule. Personnages grotesques, caricaturaux à souhait, ils invitent à rire, mais aussi à réfléchir. Différents destins se croisent, bouleversés par des rencontres, et les fils de l’histoire se mêlent et se démêlent de façon inattendue.

Outre les performances physiques des artistes et acrobates, la mise en musique de Line Adam, interprétée par divers instruments - et jusqu’à douze cuivres simultanément -, fait vibrer le récit et lui donne sa dimension poétique et lyrique, si chère aux Baladins. Dans La Porteuse de souffle, le langage des corps, la musique, les moments de rêverie font autant avancer le récit que le texte. Ensemble, ils apportent à la Porteuse de souffle ce petit supplément d’âme si cher aux artistes qui ont évolué sous ce chapiteau depuis plus de 40 ans.

À voir ce samedi 3.6 à 20h et dimanche 4.6 à 15 h. À Tubize, sur le Parking Scandiano, avenue de Scandiano. Réservations au centre culturel de Tubize au 02 355 98 95 ou sur www.lesbaladinsdumiroir.beLe spectacle ira ensuite à Bruxelles, les 10, 11, 14 et 15 juin chez Up-Circus & Performing Arts, à Molenbeek