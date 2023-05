Rixensart a contrecarré Batopin : un distributeur de cash 24h/24, 7j/7 revient dans le centre-ville

À lire aussi

Pour permettre le retour du cash dans le centre-ville, Rixensart s’est associée à Loomis, une société suédoise spécialisée dans le transport d’argent et d’objets de valeur. Loomis compte installer un distributeur de cash 24h/24 et 7j/7.

Rixensart loin d’être isolée

Le cas de Rixensart est loin d’être le seul en Belgique. Dernièrement, la commune d’Ottignies Louvain-la-Neuve a refusé un permis d’urbanisme pour un changement de façade sur la Grand-Place de la cité universitaire demandé par Batopin. La raison des élus est de protéger les commerces et le dynamisme de la ville. En effet, la disponibilité des espèces est un facteur d’attractivité locale comme le déclare Elle Van Berlamont, directrice marketing de Loomis : “La commune de Rixensart est emblématique de la situation de beaucoup de communes belges qui ont vu disparaître leurs agences bancaires ces dernières années, et par là même l’accès direct aux espèces pour les habitants. Or, les distributeurs automatiques conditionnent en grande partie les achats dans les commerces locaux et, plus généralement, la vitalité économique des territoires”.

À lire aussi

Selon l’organisme Financité, la Belgique est sous la moyenne européenne en nombre de distributeurs par million d’habitants. De plus, une étude de la Banque centrale européenne montre que 27 % des Belges jugent ne pas avoir accès facilement au cash, le taux le plus fort de toute la zone euro.