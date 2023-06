Alimentation en eau dans l’Est du Brabant wallon: 5 millions pour 2023

Le Perwézien, qui réside tout près de la zone en question, a demandé le type d’investissements prévus pour les prochaines années, afin d’améliorer une situation difficilement viable lorsque les températures grimpent.

"L’alimentation en eau d’Énines a été modifiée de sorte qu’elle ne représente plus de difficultés, tandis que des enregistrements de pression sont en cours sur le réseau de Ramillies, afin de compléter le plan d’action", a répondu la ministre Écolo.

Un chantier de renouvellement de 620 mètres de canalisation a pris fin sur Ramillies, deux autres vont commencer, sur 2 400 mètres de long, rue Warichet et rue Prédécipe, à Orp-Jauche. Dans la rue sainte-Adèle et rue Jules Hagnoul, toujours à Orp-Jauche, les travaux sont déjà en cours.

Les canalisations en amiante vont progressivement être remplacées. Reste à savoir quand.

"Une actualisation des priorités d’investissements dans la zone est en cours. Elle se fait sur base d’une analyse multicritères, qui permet d’établir la planification des conduites à remplacer. La nature et l’âge d’une conduite figurent parmi les critères de choix, notamment pour rencontrer la préoccupation que nous partageons relative au remplacement des canalisations en amiante-ciment."

Céline Tellier a souligné que 6 millions d’euros ont déjà été investis à Orp-Jauche et Ramillies, sans préciser le laps de temps, et 5 millions supplémentaires seront injectés cette année pour des réalisations ou des études liées aux installations.

Forte croissance de la population

La ministre wallonne a insisté sur le fait que cette zone géographique était particulière. "L’Est du Brabant wallon est une des régions qui connaît la plus forte croissance de la population et un fort développement économique. À certains endroits, les infrastructures de fourniture d’eau doivent être adaptées pour offrir les quantités et débits suffisants, afin de rencontrer l’augmentation des consommations."

Selon elle, des problèmes de qualités sont constatés à certains endroits, "à cause de l’activité agricole intensive", mais aussi de quantités, quand la sécheresse s’installe.

"C’est pourquoi le schéma régional des ressources en eau prévoit un investissement de l’ordre de 9 millions d’euros dans le Brabant wallon, entre 2021 et 2026. La sécurisation mise en place vise à interconnecter les trois principaux captages de la zone: Beauvechain, Dongelberg et Jandrain. Cette sécurisation est renforcée par une connexion à Walhain, avec une canalisation majeure qui alimente Bruxelles."

Enfin, l’adaptation de certains réservoirs et châteaux d’eau "permettra sur toute la zone d’augmenter le volume et l’autonomie disponibles pour l’alimentation en eau".

André Antoine a plaidé pour une accélération de ces investissements, "car l’inquiétude, aujourd’hui, est prégnante".