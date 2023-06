L’ex-élu du MR Alain Nimegeers condamné à 30 mois de prison avec sursis pour corruption

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, jeudi passé, Alain Nimegeers, ancien élu du MR à la Ville de Bruxelles, à une peine de 30 mois de prison avec sursis et à une amende de 1.600 euros pour corruption et escroquerie au préjudice de personnes sans-papiers, à qui il promettait de régulariser le séjour en Belgique. Les faits ont lieu entre 2011 et 2018 lorsqu’Alain Nimegeers était conseiller communal, conseiller de police et conseiller au CPAS. En 2020, il avait été placé sous mandat d’arrêt et inculpé, ainsi que ses complices présumés.