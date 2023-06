Près de 300 000 € pour la mobilité douce à Walhain

C’est surtout une sécurisation des voies empruntées qui a été visée par la majorité.

1. L’accès à la piste cyclable de la drève de Chèvequeue, au départ du chemin du Bois Bono: "Il s’agit d’aménager la traversée de la drève en venant du bois Bono. D’une part, rectifier les différences de niveau entre les dalles de béton et aménager le chemin du bois Bono, faire une traversée avec un marquage rouge, supprimer la bande engazonnée entre les tilleuls pour rejoindre la piste cyclable. L’objectif est de rendre cette piste cyclable plus visible et praticable."

2. Accès au RAVeL depuis la rue du Petit Pré et traversée du chemin du Long Cerisier: "On veut sécuriser cette traversée de la rue du Bois de Buis. On met deux dispositifs de chicane, en amont et en aval. Il y a déjà une chicane installée. On rétrécit le passage pour les véhicules, ce qui réduit la vitesse. Les cyclistes doivent passer entre l’aménagement et le bord de la voirie."

3. Traversée du RAVeL au chemin du Long Cerisier. "On va construire un plateau légèrement surélevé sur le chemin du Long Cerisier, avec une légère pente sur la rue du Bois de Buis pour rejoindre ce plateau. Ce qui va résoudre un problème de flaque."

4. Réduire le nombre de flaques. "Le réseau cyclable est parsemé de flaques. On va araser les bords des chemins pour créer une zone de drains, qui absorbera une quantité d’eau suffisante pour qu’elle ne stagne pas sur les chemins", a expliqué l’échevin. Le bourgmestre Xavier Dubois a complété: "nous avons identifié 25 à 30 endroits, comme celle du chemin qui mène au parc à conteneur. L’avantage, c’est que ces dalles seront moins souvent inondées et donc s’abîmeront moins vite. C’est donc une solution pour tous les usagers."

Cette suppression des flaques est estimée à 81 000 euros, alors que le coût pour l’ensemble des points est évalué à 291 000 euros, avec une participation de la Région wallonne à hauteur d’environ 80%.