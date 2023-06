Chastre : attention, la dette va repartir à la hausse…

"Le compte 2022 de Chastre est bon", a affirmé Thierry Corvilain, le directeur financier, lors du conseil communal de ce mardi. Le bourgmestre Thierry Champagne a repris ces propos pour entamer une sorte de conclusion. "Le compte est particulièrement bon. Malgré les frais liés à l’énergie qui ont augmenté, pas dans la mesure qu’on pensait mais quand même. Malgré l’indexation des salaires de 10% et des prix en général. Malgré une perte à l’impôt sur les personnes physiques, pour la deuxième fois de suite, ce qui est un peu inquiétant. Malgré l’augmentation des cotisations de responsabilisation. Malgré des dépenses extraordinaires pour plus de 4 millions d’euros en un an, ce qui n’avait peut-être jamais été fait auparavant…"