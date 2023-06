La "Race for the Cure" pour lutter contre le cancer du sein dans toute l’Europe et à Rixensart

Plusieurs possibilités existent pour participer à la Race for the Cure: s’inscrire à l’une des trois courses nationales, organisées au Parc Bellewaerde, à Bruxelles au pied de l’Atomium, ainsi qu’à Hasselt, ou prendre part à un événement organisé localement.

En Brabant wallon, un événement est déjà programmé à Rixensart, le dimanche 8 octobre 2023. Les participants y seront invités à courir (8 km) ou à marcher (4 km) au départ de l’école Sainte-Agnès. Le départ aura lieu à 11 h.

Il pourrait y avoir d’autres courses et marches en Brabant wallon. Les organisateurs de la "Race for the Cure" précisent qu’il est possible d’organiser son propre parcours de marche ou de course, seul ou en équipe, à la date et à l’endroit de son choix.

L’inscription revient à 16 euros jusqu’au 15 août, puis à 18 euros jusqu’à la date de la course et comprend un t-shirt officiel de l’événement. Cette participation permet à Think Pink de financer la recherche scientifique ainsi que de soutenir au quotidien les personnes touchées par un cancer du sein.

En 2022, 11 791 personnes ont participé à la Race for the Cure en Belgique.