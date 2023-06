Le Brabant wallon traversé par la 103e édition de la Brussels Cycling Classic

Vers 11h, les coureurs rentreront dans le Brabant wallon par La Hulpe. Ils quitteront la jeune province par la rue du Croiseau, à Ittre, la première grosse montée de la course. Ils rejoindront le Hainaut par Ronquières vers 11h30/40. La circulation sur les routes sera arrêtée, un peu avant et jusqu’au passage des coureurs. Il en va de même pour les rues adjacentes. Le risque d‘embouteillages est faible vu l’heure et le jour de la course.

En Brabant wallon, la course viendra d’abord de Malaise via la chaussée de La Hulpe. Au giratoire de la gare la hulpoise, le tracé se poursuit en passant par les François Dubois, des Combattants et l’avenue Reine Astrid pour atteindre la Chaussée de Louvain. Les coureurs continueront sur cette voie d’Ohain jusqu’à Waterloo, au rond-point au croisement avec la chaussée de Bruxelles. La classique prendra alors la chaussée de Nivelles, longera Braine-l’Alleud et traversera Lillois par la Grand-route. Le peloton remontera au croisement avec la N280, rue de l’Épine pucelle pour atteindre celles du Bois planté et Armand de Moor avant de prendre la Rue de Hal (N28). Ensuite, passage par Haut-Ittre au croisement avec le boulevard Piron, de nouveau sur la N280 (rues des Hauts Ry-Ternel, des Fonds et Haut-Ittre) vers Ittre. La dernière localité brabançonne est Ittre, toujours sur la N280 (rues de la Montagne, du Centenaire et Basse) où les coureurs vont continuer après le giratoire par la rue de Virginal, et juste avant le canal ils tourneront vers la première montée de la course, rue du Croiseau. Ils monteront cette première côte avant de descendre par la rue des Rabots, en longeant le canal en direction de Ronquières.

Carte de la 103e édition de la Brussels Cycling Classic (2023). ©DR

La suite de la classique se fera dans le Hainaut en passant par Ecaussinnes et Soignies et repassera par l’ouest du Brabant flamand et partiellement en Flandre-Orientale lors d’une boucle autour de la commune de Moerbeke. Pour finir, retour à Bruxelles par Molenbeek après la traversée du Brabant flamand via Vollezele, Pepingen, Berchem-Saint-Laurent et Dilbeek. L’arrivée est prévue vers 15h30, à l’avenue Houba de Strooper, à deux pas du stade Roi Baudoin et de l’Atomium.