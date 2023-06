Un peu plus d’un demi-million pour la nouvelle cure

Il y a dix ans, la commune avait réalisé une évaluation pour remettre les cures en état. Le verdict: 3 millions d’euros étaient nécessaires. "Ce qui n’était pas possible et ne l’est d’ailleurs toujours pas", commente le bourgmestre.

Des discussions ont donc été menées avec l’archevêché, afin d’explorer d’autres pistes. "Et nous sommes tombés d’accord pour acquérir un bien et rassembler les cures de Jauche et Jandrain."

Grâce à des suggestions formulées par des membres des fabriques d’église, les autorités ont retenu ce bien situé à Énines. Et ce mardi, ils ont voté son achat, pour 520 000 euros. "La cure de Jandrain sera mise en vente, celle d’Orp et de Jauche aussi, précise Hugues Ghenne. Le produit de la vente financera totalement l’acquisition de la nouvelle cure. On aura même beaucoup plus d’argent. Les montants seront mis en réserve pour continuer à financer les travaux dans les églises."

Un emprunt a déjà été contracté, de manière anticipative, pour acheter le nouveau bâtiment. Il sera remboursé dès que la vente des anciennes cures sera actée.

L’avantage de la nouvelle cure, c’est qu’elle est composée d’une annexe. "C’est le seul village qui ne possède pas de salle de réunion et de convivialité. Grâce à cette cure, les gens pourront bénéficier d’une salle."

C’est ce qui a poussé Pacte, le groupe d’opposition, a voté en faveur de ce projet. "C’est une opération blanche financièrement et le nouveau bâtiment est en excellent état, affirme Thérèse d’Udekem d’Acoz. Alors que dans l’ancienne cure, il pleuvait dans la chambre du curé, car le bâtiment était percé de partout. Nous sommes favorables à ce projet."