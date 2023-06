Nivelles : le pignon Saint-Pierre de la collégiale Sainte-Gertrude est dans un état préoccupant

Ainsi, cette semaine, au terme de la réunion de chantier hebdomadaire, les responsables des travaux et des représentants de la Ville sont montés pour examiner de tout près l’état du pignon Saint-Pierre, dont on voit déjà d’en bas – il s’agit du pignon décoré, face à la Brasserie de la Collégiale – qu’il a connu des jours meilleurs…

”Le pignon du croisillon, appelé pignon de Saint-Pierre, présente une remarquable ornementation sculptée qui date de la seconde moitié du XIIe siècle et a fait l’objet d’une restauration adroite dans les années 1960, indique la page Wikipédia consacrée à la collégiale Sainte-Gertrude. Cette décoration est constituée d’un étagement de cinq niveaux d’arcades aveugles dont le fond est peint dans une couleur sang de bœuf qui tranche agréablement avec la couleur grise des moellons. […] La niche centrale, plus grande que les autres, abrite un bas-relief représentant saint Pierre assis.”

Une partie remarquable de l’édifice, donc, mais la visite de chantier de cette semaine a montré que certaines pierres sont complètement rongées.

Une visite de l’AWaP est prévue la semaine prochaine

”Il était prévu de nettoyer le pignon Saint-Pierre comme le reste des façades, mais des pierres sont vraiment devenues très friables, confirme le bourgmestre, Pierre Huart. Si on les nettoie avec un peu de pression, elles risquent de s’abîmer encore plus. C’est un endroit où il n’y avait pas de végétation et nous avons décidé de suspendre l’intervention de l’entreprise pour cette partie fragilisée située en haut du pignon. On va continuer ailleurs, le temps que des spécialistes, deux archéologues de l’Agence wallonne du patrimoine, viennent voir sur place et nous fassent des recommandations. Leur visite est prévue la semaine prochaine. On verra ensuite comment on peut faire…”