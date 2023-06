Vieux-Genappe : deux brebis pour tondre le verger du Dernier QG de Napoléon

”L’éco-pâturage est un mode d’entretien écologique des espaces verts grâce aux herbivores, indique la Province. Les moutons représentent une alternative naturelle, écologique et économique à la tondeuse/au tracteur et à la débroussailleuse qui sont polluants et bruyants. L’herbe coupée ne doit plus être ramassée, ni emportée ce qui représente un gain de temps pour la personne en charge de l’entretien. Les moutons permettent de réduire les coûts d’entretien. En plus, les déjections (engrais naturel) participent à la fertilisation du sol et contribuent à la biodiversité. L’éco-pâturage favorise le retour des insectes, oiseaux… et il permet aussi de favoriser le lien social en sensibilisant le grand public à la gestion des espaces verts.”

Le nombre d’animaux a été défini en fonction de la surface disponible. Pour la période hivernale, les animaux seront de retour en bergerie et l’éleveur devra reprendre ses animaux avant le début des bivouacs de la reconstitution de la bataille de Waterloo, en juin (du 9 juin à la mi-juillet).

Pour respecter le bien-être animal, le Dernier QG de Napoléon met à disposition des animaux une cuve avec de l’eau qu’il faut remplir quotidiennement, un abri en bois pour les protéger des fortes chaleurs ainsi qu’une clôture amovible.

Aussi sur d’autres sites ?

Des projets d’éco-pâturage pourraient être développés sur d’autres sites provinciaux. Un projet est en cours dans la réserve de Gentissart à Villers-la-Ville.